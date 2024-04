Vanaf het 2024-seizoen is Brembo Racing de leverancier van de remmen van Red Bull Racing. Het merk heeft zich vooral gefocust op de duurzaamheid van hun producten, zodat de remmen simpelweg langer meekunnen. Daarnaast is de bedrijfstemperatuur een stuk lager, zodat de coureurs eerder de volle potentie kunnen benutten.

De remmen van Brembo Racing stonden in Australië onder een vergrootglas, toen de rechter achterrem van Max Verstappen ineens in brand stond. De fabrikant gaf overigens aan dat het niet aan hun materialen lag en dat het iets te maken moest hebben met de montage die Red Bull Racing zelf heeft uitgevoerd. De remklauw zat namelijk nog aan de remschijf vast en daardoor reed Verstappen effectief gezien met de handrem erop. Uiteindelijk bleek het dan ook om een bevestigingsfout te gaan, waardoor de Limburger zijn wedstrijd moest staken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Grote kans op regen tijdens eerste en enige vrije training tijdens raceweekend China

Remmen eerder gebruiksklaar

Binnen de budgetcap willen de teams zo min mogelijk onvoorspelbare factoren en daar richt Brembo Racing zich dan ook op. In gesprek met Formu1a.uno legt Andrea Algeri, Brembo's Car Racing Market Manager, het uit. "Degenen die het gebruiken, vertellen ons vaak dat het pedaal veel minder uitrekt dan materiaal van andere leveranciers en dat het de eigenschap heeft om ook gebruiksklaar te zijn als de remmen nog koud zijn." De remmen zijn volgens Algeri dus eerder op bedrijfstemperatuur. Het Italiaanse merk specialiseert zich daarnaast in het op maat maken van de producten, voor de verschillende teams.

OOK INTERESSANT: Carlos Sainz "wordt absoluut overwogen" als nieuwe teammaat Verstappen in 2025

Coureurs laten wennen aan materiaal

Red Bull stapte dit seizoen over naar remmen van Brembo Racing en het merk produceerde in eerste instantie een remschijf die erg leek op die van de vorige leverancier, zodat de coureurs het goede gevoel behouden. "In die gevallen bestuderen we prototypes, dankzij de informatie die wordt gedeeld op de FIA-server, die misschien een beperkte levensduur hebben in termen van kilometers in plaats van slijtage. Het is een exemplaar die gemakkelijk kan worden gemaakt, zonder grote investeringen en die je de mogelijkheid geeft om de rijder de eerste hap van het nieuwe materiaal te laten proeven", aldus Algeri die een kijkje in de keuken geeft.

Gerelateerd