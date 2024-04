Volgens Peter Windsor, oud sponsor en teammanager in F1, konden F1-fans afgelopen weekend weer genieten van een 'Verstappen-klassieker'. De Brit is tevens van mening dat hij in een andere auto ook veel zou winnen en dat het niet alleen door de RB20 komt dat hij zo dominant is.

In een nieuwe livestream op zijn YouTube-kanaal bespreekt Windsor dat hij afgelopen weekend in Japan weer een momentje zag waarop hij, zoals hij dat zelf noemt, een 'Verstappen-klassiekertje' kon vinden. "Dat doet hij vaak. Dan zet hij de auto netjes recht en dan speelt hij helemaal niet met de exits. Dat was een Verstappen-klassieker'. De manier waarop hij onderstuur aanpakt, hij zorgt er gewoon voor dat hij nog steeds zijn rotatiepunt heeft, en speelt dan met de steering lock tegen de rempedaaldruk die hij heeft, om de neus te laten insturen. En dan gaat hij ervandoor. Het is echt prachtig om te zien."

Verstappen kent wel degelijk problemen

Volgens Windsor is het niet zo dat Verstappen nooit problemen heeft in zijn auto, hij weet ze alleen vaak met het team of zelf op te lossen. "Het is niet alsof Max nooit problemen heeft met hoe hij de auto aan moet pakken op dat soort momenten. Hij heeft altijd zulke momenten, maar het is bij hem erg moeilijk te zien, omdat hij er uitmuntend mee om kan gaan en het uitstekend kan beheren. Bij andere coureurs is het makkelijker te zien, omdat ze gewoon gas geven en dan hebben ze op een gegeven moment geen asfalt meer over. Hij pakt gewoon alle kansen die er liggen. Hij haalt alles uit een zeer goede auto en een zeer goed team. Hij maakt geen fouten, hij hield zich niet bezig met alles dat erbij komt kijken als je beroemd wordt. Hij is gewoon een coureur en dat is fantastisch om te zien. De statistieken betekenen niet veel voor mij, gezien het een totaal ander tijdperk is, maar ik kan absoluut zeggen dat Max alles wat hij krijgt ten volle benut, en dat is prachtig om mee te maken."

Windsor ziet Verstappen in andere auto ook winnen

Windsor denkt verder dat de discussie over hoe Verstappen het zou doen in een mindere auto, niet echt relevant is. Volgens de Brit zou Verstappen ook dan veel winnen. "Ik denk het wel. Max is supergoed. Als je hem in 2022 in die Mercedes had gezet, had hij Brazilië ook gewonnen. Het is wat lastig om te zeggen, want als je hem in, bijvoorbeeld een Ferrari zet, wie had er dan in die Red Bull gezeten? Ik denk wel dat hij in 2022 niet zo hard was gecrasht als Leclerc op Paul Ricard. Max is natuurlijk goed, maar hij had ook last gehad van de problemen."

