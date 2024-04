Christian Danner, oud F1-coueur, is van mening dat Max Verstappen alleen door zichzelf gestopt kan worden als het gaat om meer kampioenschappen en records. De Nederlander gaat dit seizoen op voor zijn vierde titel in F1.

Bij ServusTV geeft Danner aan dat Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, boos wordt als je nu al met felicitaties aan komt zetten en de titel aan Verstappen en Red Bull Racing geeft. "Als je aan Helmut Marko vraagt of hij al felicitaties in ontvangst neemt voor het winnen van de coureurswereldtitel in 2024, wordt hij serieus boos. Marko zei: we hebben pas vier races gehad, en er komen er nog twintig. Zo comfortabel wegrijden vanaf het begin kan zelfs Red Bull niet. Ze moeten scherp blijven, de twee coureurs. Verstappen kan zich daarbij wel wat meer veroorloven, maar Sergio Pérez moest wel tot het uiterste gaan, want je krijgt deze resultaten niet zomaar, zelfs niet als de auto heel erg goed is."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Ferrari komt met grote upgrade in Imola: SF-24 2.0 geïnspireerd door RB20 Red Bull'

Tegenwoordig weinig technische problemen

Volgens Danner moeten mensen niet denken dat de uitvalbeurt van Red Bull in Australië vaker voor gaat komen. "Het is vrij ongewoon dat technische problemen tegenwoordig nog opspelen, zeker als het iets geks is als een vastlopende remklauw. Zelfs zo'n zeldzaam probleem hoeft echter niks aan de situatie te veranderen: Verstappen heeft een geweldig team, met uitmuntende engineers en een sterke structuur."

OOK INTERESSANT: BILD: Vettel NIET naar Mercedes, Verstappen favoriet

Alleen Verstappen zelf kan Verstappen tegen gaan houden

Volgens Danner kan en gaat Verstappen nog veel records in F1 verbreken. De Duitser denkt dat Verstappen zelf de enige is die Verstappen kan stoppen om de komende jaren nog meer records te verbreken. "Het enige wat Verstappen ervan kan weerhouden om alle records van Schumacher en Hamilton te breken, is de kans dat hij er op een gegeven moment zelf geen zin meer in heeft. Misschien dat de stress en het aantal races hem te veel zullen worden. Zoals de dingen nu gaan, hoeven we ons geen zorgen te maken. Max zal voorlopig niet met pensioen gaan."

Gerelateerd