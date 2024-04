BILD, de grootste krant van Duitsland, weet het zeker: Sebastian Vettel gaat in 2025 niet aan de slag bij het Formule 1-team van Mercedes als opvolger van Lewis Hamilton. Volgens het medium is er een shortlist met drie kandidaten en staat Vettel niet op die lijst. Bovenaan de lijst prijkt wél de naam van Max Verstappen.

Al sinds Hamilton aankondigde na dit seizoen te zullen vertrekken bij Mercedes, wordt er gespeculeerd over zijn opvolger. Al snel werd aangenomen dat Kimi Antonelli in het zitje geplaatst ging worden of dat Carlos Sainz de omgekeerde weg zou bewandelen. Later kwam daar plots de naam van Vettel bij. De Duitser flirt met een terugkeer naar de sport en Wolff erkende recentelijk nog dat de naam van de viervoudig wereldkampioen niet mag worden uitgesloten bij zijn team. Dit lijkt echter niet meer aan de orde, want BILD kopt vol zelfvertrouwen: 'Eindelijk duidelijkheid! Vettel NIET naar Mercedes.' Verstappen daarentegen is de topfavoriet van Wolff en consorten. De Nederlander zou fier bovenaan het kandidatenlijstje prijken.

Vettel ziet deur naar Mercedes in F1 dichtgaan

Nadat Vettel in de media meermaals had uitgesproken dat een terugkeer naar de Formule 1 zeker tot de mogelijkheden behoort, wakkerde Wolff en Hamilton dit vuurtje zelf nog wat verder aan. De Mercedes-teambaas stelde dat Vettel onmogelijk buiten beschouwing gelaten kon worden door zijn team en Hamilton zei dat hij in Vettel de perfecte kandidaat zag om zijn stoeltje over te nemen. Toch is dit uiteindelijk niet wat er gaat gebeuren volgens BILD. 'Vettel speelt geen rol in de toekomstplannen van Mercedes! Teambaas Toto Wolff (52) heeft een lijstje met drie coureurs op het oog die Hamilton vanaf 2025 zouden kunnen vervangen - en de Duitser staat daar niet op', zo schrijft de krant.

Verstappen topkandidaat bij Mercedes

Het is Verstappen waarvan Wolff hoopt dat hij een krabbel op papier kan krijgen. Verstappen is volgens Mercedes dé perfecte toekomstbestendige kandidaat om Hamilton op te volgen. 'De duidelijk gewenste oplossing blijft Max Verstappen (26!) De Nederlander heeft een contract bij Red Bull tot eind 2028, maar dreigt het raceteam te verlaten als de aanhoudende machtsstrijd escaleert en zijn grote steun, autosportbaas Dr. Helmut Marko (80) hier het slachtoffer van wordt.', aldus het medium.

Verstappen, Antonelli en Alonso op de lijst

Mocht Verstappen onhaalbaar blijken voor Mercedes, van verlegt Wolff in eerste instantie zijn aandacht naar twee andere opties. Toptalent Antonelli (17) behoort nog steeds tot één van de grootste kanshebbers, zo heeft Wolff zelf ook al bevestigt. De Formule 2-coureur, afkomstig uit het Mercedes-programma, staat dan ook op de lijst. De derde naam op de lijst is een meer ervaren optie en gericht op de korte termijn: Fernando Alonso (42). De coureur van Aston Martin heeft een aflopend contract en zou voor Wolff een uitstekende optie kunnen zijn om de periode richting 2026 - en dus de nieuwe reglementen - te overbruggen. Verrassend genoeg staat Sainz niet op het wensenlijstje van Wolff.

