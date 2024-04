De Formule 1 zal in 2026 nieuwe technische reglementen introduceren. Naast nieuwe power units zullen er ook op aerodynamisch vlak grote veranderingen komen. Max Verstappen heeft zijn zorgen daarover geuit en dat is niet voor het eerst dat hij dat doet.

De 1,6 liter V6-turbohybride zal de komende tijd nog blijven in de koningsklasse, maar de MGU-H wordt uit de krachtbron gehaald om kosten te besparen. Tegelijkertijd zal de MGU-K, de elektrische motor, flink worden opgeschroefd tot 350kW (470pk). Men hoopt veel meer elektrisch vermogen te gebruiken en minder vermogen vanuit de verbrandingsmotor om zo maar 70 in plaats van 100 kilogram benzine per race te verbruiken. Daarnaast wil de FIA ook actieve aerodynamica op de auto's zien, waardoor de achtervleugel in een hoge-downforceconfiguratie kan staan door de bochten en in een lage-downforceconfiguratie op de rechte stukken. Echter, volgens Autosport was de auto in de simulator compleet onbestuurbaar in de lage-downforceconfiguratie en met de power unit op vol vermogen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Op deze manier heeft Ricciardo volgens Marko hulp gegeven aan Verstappen in Japan

Gewicht naar beneden

"Ik denk dat we te maken zullen krijgen met een aantal compromissen op sommige circuits waar je veel energie per rondje verbruikt," begon Verstappen tijdens de persconferentie in Japan. "Natuurlijk komt daar waarschijnlijk nog actieve aerodynamica en dergelijke bij kijken... Ik weet niet of we die kant op moeten gaan. Het lijkt er momenteel wel op. Hopelijk kunnen we al die dingen optimaliseren. Ik vind het vooral belangrijk om te proberen het gewicht van de auto's naar beneden te halen en om dat te optimaliseren in plaats van al die trucjes die zouden moeten helpen met inhalen of elkaar volgen."

OOK INTERESSANT: Verstappen legt uit waar zijn rijstijl vandaan komt: 'Dit deed ik terwijl we op vakantie waren'

2026 nog ver weg

"Er zouden verschillende manieren moeten zijn om dat voor elkaar te krijgen," vervolgde de drievoudig wereldkampioen. "Ik denk ook met de kant waarmee ze opgegaan zijn met de motorreglementen, moeten ze eigenlijk [actieve aerodynamica introduceren] om topsnelheid te creëren en je weet ook waar het gebruik van de batterij stopt. En ja, op sommige circuits zal het beter lukken dan op andere waar je wat meer op de limiet zit. Natuurlijk zijn er mensen die mij zullen tegenspreken, maar we zullen er vanzelf achter komen. Maar ik denk ook nog niet teveel na over 2026, omdat we nog een boel werk aan de winkel hebben voordat het 2026 is."

Gerelateerd