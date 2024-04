Sergio Pérez kwam als tweede over de streep in de Formule 1 Grand Prix van Japan. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was vooral onder de indruk van zijn inhaalrace na de eerste pitstops.

Pérez had zich als tweede gekwalificeerd op het Suzuka International Racing Course, slechts 0.066 seconden achter ploegmaat Max Verstappen. Hij kwam goed weg bij de eerste en ook bij de tweede start na de rode vlag voor de crash van Daniel Ricciardo en Alexander Albon. Na zijn eerste pitstop viel Pérez terug achter de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton die nog niet binnen waren geweest, en Lando Norris die bezig was met een undercut. Op verse mediums moest de Mexicaan zich een weg langs de Zilverpijlen vinden en dat deed hij in een van de meest iconische bochten op de F1-kalender. Hij ging langs Hamilton door de snelle 130R in ronde 17 en in ronde 18 herhaalde hij het kunstje bij Russell.

Horner knipoogt naar Alonso

"Ik vond dat vooral Checo een sterk weekend heeft gehad," vertelde Horner tegenover de aanwezige media in Japan. "Zijn racepace was uiteraard sterk, en hij had het nadeel dat hij moest terugkomen door het verkeer. Ik moet toegeven dat er een aantal momenten waren waarop ik mijn ogen dichthield toen hij de 130R inging... Moet je het daar doen? Kan je niet wachten tot het rechte stuk? Hij reed niet alsof hij drie kinderen had, toen hij die acties maakte!"

De Red Bull-teambaas knipoogt daarmee naar een opmerking van Fernando Alonso na de race op Suzuka in 2005. De toenmalig Renault-coureur ging buitenlangs de Ferrari van Michael Schumacher door de 130R en toen hem werd gevraagd waarom hij wist dat Schumacher de positie zou opgeven, antwoordde Alonso: "Ik weet dat Michael twee kinderen heeft."

Horner zegt verder over de toekomst van Pérez dat "hij weet dat hij nog geen contract heeft voor volgend jaar, dat het zijn zitje is om te verliezen, maar dat hij erg populair is binnen het team, en het seizoen op de best mogelijke manier is begonnen."

Round the outside at Suzuka's 130R 🤯



Fernando Alonso pulled off this incredible move on Michael Schumacher back in 2005 🤩#JapaneseGP #F1 @alo_oficial pic.twitter.com/qKfz2MuVLo — Formula 1 (@F1) October 4, 2022

Ook Helmut Marko was tevreden over de race van Pérez. "Vorig jaar [in Japan] was het Sergio's slechtste race. Alles liep toen fout, dus ik denk dat dit wel heel fijn voor hem is. Je ziet dat hij het kan. Maar misschien speelt het feit dat er een contract voor volgend jaar op het spel staat, ook wel mee, en dat speelt dit jaar eerder dan normaal gesproken. Het lijkt erop dat dat ook heel motiverend is," aldus de hoofdadviseur van Red Bull tegenover Sky Sports Deutschland.

