Charles Leclerc is van mening dat zijn race pace op zondag tot nu toe goed is, maar dat hij het in 2024 laat liggen op de zaterdag tijdens de kwalificatie. Zo moest Leclerc zondag tijdens de F1 Grand Prix van Japan vanaf P8 komen om dankzij een eenstopper uiteindelijk tijdens de race nog naar P4 te rijden. De Monegask weet echter wat er op zaterdag beter moet.

In gesprek met Motorsport.com gaat Leclerc in op hoe hij het weekend in Japan heeft beleefd. "Als ik alleen naar vandaag [zondag] kijk, ben ik heel blij, ik denk niet dat er iets was wat we beter hadden kunnen doen. Het tempo was echt goed, het bandenmanagement was echt goed, de communicatie was echt goed. Maar als coureur moet je altijd kijken naar het negatieve over het hele weekend. En of het nu in Australië is of hier, het racetempo was geen probleem - het gaat om mijn kwalificatietempo. Dat is niet iets wat ik gewend ben in mijn carrière, om te werken aan mijn kwalificatietempo, want normaal gesproken is het vrij goed op zaterdag. Maar sinds twee races op rij heb ik moeite om de banden in het juiste venster te plaatsen. En dat is nu zeker mijn belangrijkste focus voor Shanghai, om te proberen het juiste venster, de banden, te verfijnen en om ze consistenter in dat venster te zetten. Als ik dat eenmaal heb gedaan, weet ik zeker dat het tempo terugkomt in de kwalificatie."

Leclerc weet wat hij fout doet

Dat hij het lastig heeft tijdens de kwalificatie, komt volgens Leclerc vooral door zijn voorbereiding op zijn snelle ronde. "Honderd procent. Want zoals ik al zei, waren mijn ronden niet zo slecht. Gisteren [zaterdag] was de ronde die ik reed eigenlijk heel goed. Maar de beschikbare grip van de band was er gewoon niet. En dat komt omdat ik de ronde ervoor slecht reed, wat heel frustrerend is, want je rijdt een ronde en je bent blij. Maar eigenlijk ben je nergens. Dus daar moet ik me op focussen. Het is heel fijn, het zijn heel kleine verschillen. Maar ik heb er vertrouwen in dat door de data goed te analyseren - we hebben een week voor Shanghai - en telkens als ik me ergens op concentreerde, ik er vrij snel beter in werd. Dus ik maak me niet al te veel zorgen."

Vasseur blij met kritische houding Leclerc

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur is blij dat Leclerc kritisch is op zichzelf, en in het geval van afgelopen weekend dan vooral op zijn kwalificatie. "Ja, hij is duidelijk over het feit dat hij gisteren geen goede kwalificatie reed en je kunt niet blij zijn als je teamgenoot P4 is en jij P8. Maar over het algemeen moeten we de kwalificatie en de sessie nog eens goed bekijken. We misten Q1, en toen kwamen we aan het eind terecht met maar één setje in Q3, en als je één tiende van de tweede rij af komt is dat geen ramp als je er zes tienden naast zit. En volgende week wordt het weer een nieuwe, dan hebben we twee kwalificaties in China, twee kansen om de klus te klaren."

