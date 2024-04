Volgens Lewis Hamilton had een moment met Charles Leclerc tijden de openingsfase van de F1 Grand Prix van Japan zoveel impact op zijn auto dat hij te veel downforce verloor en daardoor niet naar voren kon rijden.

Nadat Hamilton tijdens de herstart op de harde band van start ging, kwam hij nooit in een ritme terecht. In gesprek met Motorsport.com laat Hamilton weten dat het ontbreken van tempo deels kwam door een incident met Leclerc, waardoor hij downforce verloor. "Ik had wat schade in de eerste stint bij de herstart met Charles en ik had enorm veel onderstuur, echt enorm onderstuur. Daarom besloot ik George voorbij te laten, want hij leek sneller."

Hamilton merkte dat hij geen snelheid had

Hamilton gaf tijdens de race over de boardradio aan of hij Russell erlangs moest laten, omdat hij sneller was. Dit gebeurde uiteindelijk ook. "Ik kon de auto gewoon niet draaien en het kostte ons twee stints om uiteindelijk steeds meer vleugel in te stellen om dat verlies goed te maken. De laatste stint ging het beter, maar het was te laat. Ik had 10 seconden om terug te winnen." Hamilton zou uiteindelijk ook in de slotfase van de race geen poging kunnen wagen om Oscar Piastri aan te vallen voor P8, waardoor hij genoegen moest nemen met P9.

Hamilton zoekt naar positieve punten

Daar waar de Brit na de vrijdag en zaterdag nog positief was over de W15, was hij dit op zondag een stuk minder. Hamilton is eerlijk en weet niet of hij iets positiefs uit de zondag kan halen. "Ik weet niet of je veel positieve dingen uit het weekend kunt halen. Ik bedoel, de auto is gefinisht en dat is goed. Maar we waren zo'n beetje de 7e, 8e, 9e snelste." Hamilton neemt eind 2024 afscheid om vanaf 2025 te gaan rijden bij Ferrari. De Brit zal hebben gehoopt op een positief einde (voorlopig in ieder geval) van zijn carrière bij Mercedes, maar dit lijk een lastig verhaal te gaan worden.

