Volgens Helmut Marko laat Red Bull Racing zich niet onder druk zetten door 'nieuwkomer' Audi om Sergio Pérez een nieuw contract te geven. Daarnaast stelt Christian Horner dat het team op dit moment geen haast heeft, ondanks dat Pérez zelf stelde dat hij binnen nu en een maand duidelijkheid verwacht.

In 2025 zijn er nog tal van stoeltjes beschikbaar, waaronder een stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Mexicaan weet in 2024 tot nu toe te overtuigen en doet wat hij moet doen: P2 pakken achter Verstappen tijdens de races. Dit ging in 2022 en 2023 niet altijd zo soepel, waarbij wel gezegd moet worden dat hij ook tijdens deze seizoenen goed begon en daarna wat betreft consistentie minder zou presteren. Het verschil is dat de druk er nu op lijkt te liggen, omdat het contract van de Mexicaan afloopt en er tevens veel concurrentie is.

Marko over toekomst Pérez en druk Audi

In gesprek met Motorsport.com gaat Marko in op de huidige markt van de coureurs. "De rijdersmarkt is in april geëxplodeerd en normaal gesproken praat niemand [erover] in april. Het is belachelijk, maar we springen zelf niet in dit spel. We wachten af en maken pas later de beste keuze. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb gehoord dat Audi druk uitoefent, maar het is een beetje vreemd voor een nieuwkomer om druk uit te oefenen op de rijdersmarkt."

Nog geen beslissing over Pérez ondanks goede start

In 2022 werd Red Bull verleidt om Pérez rondom de Grand Prix van Monaco, die hij won, een contract tot eind 2024 te geven. Dit na een goede start aan het seizoen. Volgens Horner gaat dit in 2024 niet nog een keer gebeuren en gaat Red Bull alle tijd nemen om een beslissing te nemen. "Hij moet gewoon blijven doen wat hij doet. De hele rijdersmarkt lijkt dit jaar erg vroeg te zijn en iedereen lijkt zich te haasten, terwijl we pas vier races van het jaar bezig zijn. We hebben geen enorme haast. En natuurlijk is er veel interesse in onze auto's, zoals je zou verwachten. Maar Checo heeft de prioriteit en het duurt nog een paar races voordat we aan volgend jaar gaan denken."

