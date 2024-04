Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport heeft Audi zich gemeld bij Carlos Sainz, maar moet de Spanjaard voor medio april laten weten of hij voor het Duitse team wil rijden in 2025.

De overwinnaar van de Grand Prix van Australië moet eind 2024 plaatsmaken voor Lewis Hamilton. Sinds de start van dit jaar heeft hij dan ook bekend gemaakt dat hij voor eigen kansen gaat rijden, met als voorlopig hoogtepunt de zege in Melbourne. Na de race vertelde Christian Horner dat Sainz ook op zijn shortlist staat en ook Aston Martin lijkt geïnteresseerd te zijn. Daarnaast is het vacante zitje dat Hamilton achterlaat natuurlijk ook een optie voor de 29-jarige coureur.

Audi heeft zinnen gezet op Sainz

Het zou volgens het medium uit de hand komen van CEO Andreas Seidl. Die zou zijn pijlen hebben gericht op Sainz en de Spanjaard zou het boegbeeld van het team moeten worden. Het in Ingolstadt gevestigde team zou echter wel met een deadline zijn gekomen. Zo moet Sainz medio april laten weten of hij hun nummer één gaat worden.

Team opbouwen

Dat Seidl bij Sainz uitkomt, is los van de banden met Sainz senior, niet gek. Zo was Seidl namelijk de teambaas van Sainz, toen hij voor McLaren reed. Toch is het nog maar de vraag of de huidige Ferrari-coureur op dit moment wil overstappen naar Audi. Van het nieuwe team mag namelijk niet verwacht worden dat het direct om de prijzen zal meedoen en tegelijkertijd bevindt Sainz in de vorm van zijn leven. Een tussenjaar om vervolgens in 2026 aan te sluiten zou logischer zijn.