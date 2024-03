Charles Leclerc maakt zich geen zorgen over de toekomst van Carlos Sainz in F1. De Monegask denkt dat zowel Sainz als de rest van de koningsklasse weet wat de Spanjaard waard is en hij een stoeltje gaat veroveren.

Tegenover Motorsport.com laat Leclerc weten dat hij niet verrast is door de vorm van Sainz, die volgens hem enorm ondergewaardeerd is en de afgelopen jaren ook al veel liet zien. "We komen bij de ene race aan en Carlos [Sainz] is beter, dan push ik en dan ben ik bij de volgende race beter. Zo verbeteren we onszelf. En dat is erg spannend als coureur om zo'n snelle teamgenoot te hebben."

Toekomst Sainz

De toekomst van Sainz is hoogst onzeker, nu Lewis Hamilton vanaf 2025 teamgenoot van Leclerc wordt bij Ferrari en Sainz vertrekt. De Spanjaard lijkt dit, gezien zijn prestaties dit seizoen, ook door te hebben. Volgens Leclerc weet Sainz echter wat hij waard is in F1 en de Monegask denkt dat de rest van de koningsklasse dat ook weet. "Ik denk dat iedereen weet wat Carlos waard is in de paddock. Hij is een van de hoogst gewaardeerde coureurs in de paddock. Hij is elke keer dat hij in een Formule 1-wagen zat extreem sterk geweest. En dat heeft hij meerdere keren laten zien. Dus ik denk niet dat hij daarom onderschat wordt."

Leclerc maakt zich geen zorgen

Leclerc maakt zich dan ook geen zorgen over de toekomst van Sainz, die vaak wordt gelinkt aan Mercedes en Aston Martin voor 2025. "Ik denk dat iedereen weet wat Carlos waard is. En daarom heb ik vaak gezegd dat ik me geen zorgen maak over zijn toekomst, want ik weet zeker dat veel, heel veel teambazen dat wel doen... Hij zegt het niet, maar ze praten zeker met hem! En ik weet zeker dat hij veel kansen krijgt. Hij moet gewoon de beste keuze maken voor zijn carrière."

