Volgens Christijan Albers, voormalig F1-coureur, kan Toto Wolff stoppen met pogingen wagen om Max Verstappen naar Mercedes te halen. De Nederlander denkt dat de drievoudig wereldkampioen er niet in gaat trappen en gewoon bij Red Bull Racing blijft als de huidige mensen ook blijven en dat alleen dit invloed kan hebben op de toekomst van de Nederlander.

De markt voor 2025 kwam in 2024 al vroeg op gang door de contractverlengingen van Lando Norris en Charles Leclerc. Daarna kwam het nieuws naar buiten dat Carlos Sainz bij Ferrari vanaf 2025 vervangen wordt door Lewis Hamilton en dat er voor volgend jaar bij de Silver Arrows een vacature is naast George Russell. Daarnaast zijn er nog genoeg andere stoeltjes, waaronder twee bij Aston Martin, beschikbaar. Ook de geruchten omtrent de toekomst van Verstappen is, door de onrust rondom Red Bull en geruchten over een clausule in zijn contract, zijn behoorlijk toegenomen. Vooral Mercedes, dat met Wolff graag wat olie op het vuur gooit, wordt vaak in de geruchten genoemd.

Wolff gaat Verstappen niet verleiden

In de F1-podcast van De Telegraaf laat Albers merken at hij niet het idee heeft dat Wolff met zijn charmeoffensief in staat gaat zijn om Verstappen over te halen naar Mercedes te komen. "Verstappen kan hij niet verleiden. Dat draait om wat er intern bij Red Bull gaande is. Als daar geen goede sfeer komt, als hij daar niet happy is [dan maakt Mercedes een kans]. Maar we blijven speculeren. Binnen het team en met zijn monteurs heeft Max het goed naar zijn zin."

Sainz moet voor meerjarig contract gaan

Sainz, die buiten Verstappen samen met Yuki Tsunoda in 2024 tot nu toe de meeste indruk maakt, is populair op de markt. Onder meer Mercedes en Aston Martin worden genoemd als opties, terwijl ook Red Bull niet uitgesloten kan worden als daar een plekje vrij gaat komen. Toch is Albers van mening dat hij voor Audi moet gaan, wat zou betekenen dat hij volgend jaar voor Kick Sauber uit zou komen. "Als je nu kijkt naar het veld, dan presteert Sainz supergoed. Sainz staat onder druk om bij Audi te tekenen. Als ik Sainz was, zou ik voor een meerjarig contract gaan, gewoon bij Audi. Dan leer je het team al kennen. Je leert de weg. Je kan je helemaal voorbereiden voor echt het begin van het seizoen [2026]."

