Max Verstappen en Red Bull Racing domineren tot nu toe zoals verwacht het seizoen 2024 met drie een-tweetjes na vier races en vier pole positions dankzij Max Verstappen. De Nederlander heeft echter goed nieuws voor de concurrentie: er zijn circuits waar de RB20 minder gaat zijn.

Tot nu toe is 2024 gegaan zoals 2022 en 2023 ook gingen. Red Bull en Verstappen zijn lastig te verslaan, zo bleek in Bahrein (Grand Slam Verstappen), Saoedi-Arabië en Japan (zege Verstappen, P2 Pérez). Alleen in Australië bleek Red Bull het lastig te hebben, maar dit kwam niet eens per se omdat het team langzaam was. Verstappen viel uit door problemen met zijn remblok, terwijl Pérez ook problemen had door een tear off onder zijn auto. De vraag is of er in 2024 wel circuits gaan zijn waar de RB20 niet sterk is?

Verstappen onthult lastige circuits RB20

Tijdens de persconferentie na de race in Japan krijgt Verstappen de vraag waar hij denkt dat Red Bull het in 2024 nog lastig gaat krijgen. "Als ik naar het verleden kijk, denk ik dat stratencircuits over het algemeen iets moeilijk voor ons zijn. Ik denk wel dat de auto een beetje verbeterd is, in de lage snelheid, maar op een stratencircuit gaat het natuurlijk niet alleen om de lage snelheid."

Onbekend en lastig terrein

Volgens Verstappen zorgt de onbekende en lastige aard van deze circuits voor onzekerheid over hoe de RB20 daar gaat presteren. "Het is de bestuurbaarheid, het is het rijden over de hobbels, het algemene rijgedrag van een auto. Deze dingen zijn op dit moment nog een beetje onbekend en we weten niet hoe goed we deze dingen hebben verbeterd. We moeten dus afwachten." De teams achter Red Bull zullen hopen dat er in 2024 meer weekenden zullen komen als in Australië dit jaar en Singapore vorig jaar.

