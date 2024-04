Max Verstappen weet de laatste jaren de Formule 1 te domineren en fans van de sport nemen dat de drievoudig wereldkampioen niet altijd in dank af. Volgens Johnny Herbert wordt het tijd dat Verstappen de waardering ontvangt die hij verdient, zoals bijvoorbeeld Tiger Woods ook in het golf mocht ervaren.

De Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka is zondag in de vroege Nederlandse ochtend een prooi geworden voor Verstappen. De Red Bull Racing-coureur pakte zaterdag de pole position en vertrok dus vanaf P1. Tijdens de twee staande starts die we zagen, wist hij redelijk eenvoudig teamgenoot Sergio Pérez achter zich te houden en vanaf die positie reed de drievoudig wereldkampioen ongestoord en onbedreigd richting zijn derde zege van het seizoen. Daarmee spoelde Verstappen de kater van de uitvalbeurt in Australië op de best mogelijke manier weg.

Artikel gaat verder onder video

Tiger Woods

Inmiddels gaan veel fans er meestal al vanuit dat Verstappen de race op zondag gaat winnen en daardoor is het niet altijd allemaal even spannend in de koningsklasse tijdens de races. Iets waar nota bene Verstappen en Red Bull zelf regelmatig verantwoordelijk voor worden gehouden. Volgens Herbert wordt het daarom tijd voor een andere tendens: "Toen Tiger Woods op de toppen van zijn kunnen was, genoten we daar allemaal van. Zijn vaardigheden waren fenomenaal. We konden het zien en elke slag die hij nam, was fascinerend om te zien", citeert Express de drievoudig Grand Prix-winnaar.

Roger Federer

Hij vervolgt: "Hij lag mijlenver voor op de rest van het veld. Iedereen vond dat geweldig en mensen zouden op dezelfde manier van Max moeten genieten. Hij is ongelofelijk. Het is aan de andere teams om de coureurs een pakket te geven waarmee ze hem kunnen uitdagen. Achter Max is het allemaal heel spannend tussen de andere coureurs met twee tot drie tienden tot de achtste of negende plaats. Er is gewoon één man die zo dominant is. Roger Federer was hetzelfde op zijn piek. Het zijn skills die je niet kan ontkennen en saai kan noemen", besluit hij zijn betoog.

Gerelateerd