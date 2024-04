Max Verstappen won afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Japan, zijn derde zege van het seizoen nadat hij op zaterdag zijn vierde pole position van het seizoen had veroverd. Een dominant weekend van de Nederlander, zo zag ook de internationale media.

Verstappen was met Red Bull Racing dominant op de zaterdag door P1 en P2 met teamgenoot Sergio Pérez te veroveren. De Nederlander moest vervolgens een dag later alleen na zijn pitstop even P1 aan iemand anders laten, maar zijn overwinning kwam nooit echt in gevaar. Hetzelfde bleek te gelden voor Pérez, die tweede eindigde en de auto's van Ferrari achter zich kon houden. Carlos Sainz werd derde, Charles Leclerc vierde. De internationale media blikken terug op het weekend in Japan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Max Verstappen oppermachtig en wint Grand Prix van Japan

La Gazzetta dello Sport

Te beginnen met La Gazzetta dello Sport, dat moest concluderen dat Ferrari werd afgetroefd door Ferrari. "Red Bull is weer goed op dreef. Op Suzuka domineerden Max Verstappen en Sergio Pérez de Japanse GP, de vierde race van het wereldkampioenschap. De race volgde op de misstap in Australië, waar het de Ferrari's waren die de triomftocht van de wereldkampioenen tot dan toe onderbraken. In Japan werden de verhoudingen hersteld. Ferrari bevestigde zichzelf echter met autoriteit als de tweede kracht in dit wereldkampioenschap met een mooi podium voor Carlos Sainz, met Charles Leclerc uitstekend vierde na een comeback vanaf de achtste plaats op de grid. Geen podiumplek voor McLaren, dat in het gareel moest lopen: Lando Norris werd vijfde, Oscar Piastri achtste, met achter Norris de Aston Martin van Fernando Alonso. De zevende en negende plaats waren er voor de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton. In de punten, tot vreugde van het thuispubliek, tot slot Yuki Tsunoda in de Racing Bull."

The Guardian

The Guardian zag dat Verstappen in Japan niet uitgedaagd werd door andere coureurs. "Max Verstappen schitterde in de lentezon van de Grand Prix van Japan met een overwinning die diende als een heilzame herinnering dat hij stevig op koers ligt voor zijn vierde wereldkampioenschap, en in deze vorm lijkt hij allesbehalve onstuitbaar. Verstappen, die vanaf pole begon, won in een galop, probleemloos en onbetwist de race. Zozeer zelfs dat het leek alsof er niet eens een superlatief aan te pas was gekomen voor de Nederlander die, zoals dit seizoen al vaker het geval is geweest, de overwinningen met beide handen aangrijpt."

Bild

Bild concludeerde dat Red Bull na een minder weekend toch weer de controle in handen heeft gekregen in de twee kampioenschappen. "De Red Bull-superster reed zondag naar een onbetwiste start-finishzege in Suzuka en wist zijn voorsprong in het wereldkampioenschap Formule 1 uit te breiden tot twaalf punten. Dit was ook omdat teamgenoot Sergio Pérez (34) - en niet een van de twee Ferrari-coureurs - als tweede eindigde. Carlos Sainz (29) was de eerste Red Bull die als derde over de finish kwam, met teamgenoot Charles Leclerc (26) als vierde. Red Bull racete niet alleen naar een een-twee overwinning in Japan, maar nam ook de dubbele leiding in het rijderskampioenschap."

Sky Sports F1

Tot slot Sky Sports F1, dat Verstappen en Red Bull goed zag reageren op het weekend in Australië. "Twee weken nadat hij in Australië voor het eerst in twee jaar de finish niet haalde in een race die werd gewonnen door Carlos Sainz van Ferrari, sloeg Verstappen in dominante stijl terug op Suzuka, waar de wereldkampioen teamgenoot Sergio Pérez met twaalf seconden versloeg. Verstappen moest vanaf pole position twee keer zien weg te komen op de grid, nadat de race in de eerste ronde werd afgevlagd nadat Ricciardo van RB in conflict kwam met Albon van Williams en beiden spinden en hard in aanraking kwamen met de vangrails."

Gerelateerd