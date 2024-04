Toto Wolff staat achter de beslissing om na de herstart voor een éénstopper te gaan, een keuze die uiteindelijk niet goed uit zou pakken voor George Russell en Lewis Hamilton. Russell werd zevende, Hamilton negende en Mercedes was als team het vierde team en kon de éénstopper niet uitvoeren.

In gesprek met Sky Sports laat Wolff weten dat de keuze om voor een éénstopper te gaan op de harde band na de herstart het meest logische was. Achteraf gezien had de Oostenrijker het wellicht niet gedaan, maar op het moment dat er gekozen moest worden was het logisch, "Ik denk dat het op dat moment het juiste was om te doen, omdat het er stabiel uitzag qua rondetijden. De directe concurrenten reden niet te ver bij ons weg, maar toen daalde het tempo plotseling met twee, tweeënhalve seconden per ronde. Op dat moment was het duidelijk dat het zo niet verder kon.”

Wolff gaat onderzoek doen met Mercedes

Wolff merkt, net zoals Hamilton, op dat de problemen vooral in de eerste stint aanwezig waren. Hoe dit kan weet Mercedes nog niet, maar dit gaat volgens Wolff wel onderzocht worden. "We eindigden waar we begonnen en het was gewoon heel moeilijk. We hadden een tweede en derde stint die supersnel waren en we hadden voor een podiumplaats kunnen gaan, maar die eerste stint was vreselijk. We moeten uitzoeken wat het was. Was het te warm? Waren we aan het overmanagen?"

Wolff ziet situatie verbeteren

Volgens Wolff is Mercedes echter wel aan het verbeteren, ondanks dat de resultaten het tegendeel wellicht bewijzen. Volgens de Oostenrijker weet Mercedes, zoals Hamilton dit weekend ook al aan heeft gegeven, veel meer over de W15 dan eerst het geval was. "Veel beter, jazeker veel beter. We hebben veel meer data die ons in de goede richting helpen. Ook al zagen we dat vandaag niet terug in het resultaat. Ik kan niet wachten om in Shanghai [de volgende Grand Prix over veertien dagen] te gaan racen. We moeten gewoon het weekend wat beter starten en dan zien wat we daar kunnen doen."

