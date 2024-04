Max Verstappen heeft de afgelopen weken meermaals aan kunnen horen hoe Toto Wolff openlijk met de Nederlander probeerde te flirten wat betreft een overgang naar Mercedes. Het begint de wereldkampioen op te vallen, want ook na afloop van Japan sprak de Oostenrijker weer zeer lovend over de Red Bull-coureur.

Het team van Mercedes moet na het 2024-seizoen natuurlijk op zoek naar een vervanger voor Lewis Hamilton, die besloten heeft om de deur in Brackley achter zich dicht te trekken voor zijn gedroomde avontuur bij het team van Ferrari. Verschillende namen passeren de revue, maar sinds het uitbreken van de interne Red Bull Racing-oorlog is ook ineens de naam van Verstappen een optie voor de Duitse renstal. De afgelopen weken hebben we teambaas Wolff dan ook veelvuldig horen flirten met de 26-jarige coureur. Voorlopig tevergeefs, want Verstappen heeft uitgesproken bij Red Bull te willen blijven.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen moet lachen

Desalniettemin zet de Mercedes-voorman nog altijd zijn charmeoffensief richting de drievoudig wereldkampioen door. Ook na afloop van de Grand Prix van Japan, die Verstappen op uiterst gecontroleerde en dominante wijze wist te winnen, hoorden we weer positieve woorden vanuit Wolff, die zei dat Verstappen zijn prestaties 'spectaculair' zijn en de Nederlander dit jaar niet meer ingehaald gaat worden. Op de persconferentie na afloop wordt hij daarmee geconfronteerd en lacht Verstappen: "De laatste tijd is Toto heel aardig. Hij zegt een hoop aardige dingen over mij", zo zegt de Red Bull-coureur met een grote glimlach.

Max is feeling the love from Toto ❤️ pic.twitter.com/lF4gwkAbyA — ESPN F1 (@ESPNF1) April 7, 2024

Gerelateerd