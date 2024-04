Max Verstappen kwalificeerde op de pole position voor de Grand Prix van Japan die vandaag wordt verreden. Red Bull Racing heeft in aanloop naar de race op Suzuka nog wel een onderdeel vervangen. Drie andere teams zijn ook nog aan de slag gegaan na de zaterdag.

Verstappen is tot nu toe ijzersterk geweest dit weekend en hoopt uiteraard de snelheid die hij liet zijn in Vrije Training 1, Vrije Training 3 en de drie kwalificatiesessies voort te kunnen zetten in de race. Suzuka is niet echt het circuit van Sergio Pérez, maar de teamgenoot van Verstappen was slechts 0.066 seconden langzamer in Q3 en zal dus vanaf de voorste startrij beginnen. Lando Norris vangt de Japanse Grand Prix aan vanaf de derde positie en het gat tussen de Red Bull en de McLaren is een stuk kleiner geworden ten opzichte van vorig jaar. Carlos Sainz zal zich naast Norris opstellen op de grid na de vierde tijd te hebben geklokt in de kwalificatie.

Onderdelen vervangen

Na de kwalificatie hebben een aantal teams nog aan de auto's gesleuteld, waaronder Red Bull. De energydrankfabrikant heeft besloten om de headrest van Verstappen te vervangen. Lance Stroll werd teleurstellend zestiende in de kwalificatie en na afloop van de activiteiten op de zaterdag heeft Aston Martin de bevestiging van de voorvleugel en de neus vervangen. Logan Sargeant heeft van Williams een nieuwe lap beacon, die data kan uitlezen, gekregen. Kick Sauber heeft bij Zhou Guanyu het chassis (de survival cell), inclusief de brandstofcel, het bijbehorende leidingwerk en het chassisharnas, vervangen. Waarom de Zwitserse renstal dit heeft gedaan, is niet bekend.

Goedkeuring van FIA

Normaal gesproken mogen er geen grote veranderingen worden aangebracht, wanneer de auto's in parc fermé staan. Als dat wel gebeurt, dan moet een coureur vanuit de pitstraat beginnen. Er zijn echter bepaalde onderdelen die wel vervangen mogen worden met goedkeuring van de technische afdeling van de FIA. Bovenstaande onderdelen, en dus ook de headrest, vallen daar onder. De pole position van Verstappen is dus niet in gevaar. De Nederlander vangt voor het derde jaar op rij de Grand Prix van Japan aan vanaf de eerste plek.

