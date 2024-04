Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Japan

De FIA heeft de definitieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Japan bekendgemaakt. Na de kwalificatie van zaterdag zijn er geen gridstraffen uitgedeeld.

Max Verstappen pakte de pole position tijdens de kwalificatie op het Suzuka International Racing Course, nadat hij de snelste tijd in Q3 had neergezet met een 1:28.197. Sergio Pérez maakte indruk door slechts 0.066 seconden van zijn Red Bull Racing-teamgenoot te zitten en de tweede plek te pakken. Lando Norris vinden we op de derde plaats voor Carlos Sainz, de winnaar van Australië twee weken geleden. Fernando Alonso completeert de top vijf met de nieuwe upgrades op zijn Aston Martin. Oscar Piastri kwalificeerde zich als zesde voor Lewis Hamilton, een teleurgestelde Charles Leclerc, George Russell en lokale held Yuki Tsunoda.

De rest van de grid

Daniel Ricciardo miste een plekje in Q3 op een paar honderdsten van een seconde en zal in zijn RB als elfde aan de race beginnen. Nico Hülkenberg kwam met zijn Haas netjes uit Q1 en kwalificeerde zich vervolgens als twaalfde. Valtteri Bottas is de beste Kick Sauber-coureur op de grid met P13 voor de Williams van Alexander Albon. Esteban Ocon vinden we vervolgens op de vijftiende positie voor Lance Stroll die de snelheid niet kon vinden op de zaterdag. Pierre Gasly is nog geen enkele keer uit Q1 gekomen dit seizoen. De Fransman begint straks vanaf de zeventiende plek voor Kevin Magnussen. Logan Sargeant en Zhou Guanyu zullen elkaar vergezellen op de laatste startrij.

Dit is de startopstelling voor de Grand Prix van Japan die over een kleine twee uur van start gaat. Er zijn geen gridstraffen uitgedeeld.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/L5JBgVJocY — GPFans NL (@GPFansNL) April 7, 2024

