Zondagochtend om 07:00 uur Nederlandse tijd gaan de lichten uit voor de F1 Grand Prix van Japan. Er werd begin deze week regen verwacht op de zondag, maar is dit de avond voor de race nog steeds zo?

Tijdens de eerste drie raceweekend van 2024 bleken de intermediates en wets niet nodig. In Bahrein en Saoedi-Arabië bleef het logischerwijs droog, terwijl ook het weekend in Australië werd doorstaan zonder regen. In Japan is dit al anders geweest, iets wat van tevoren ook werd voorspeld door de verschillende weerstations die het weer in Suzuka in de gaten houden.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht GP Japan

Terwijl het op zaterdag droog bleef en Max Verstappen zonder problemen met het weer pole position kon veroveren, was er tijdens de tweede vrije training wel regen en kwamen de intermediates voor het eerst tevoorschijn. Het was kort, want het merendeel van de coureurs besloot de baan niet op te gaan. Voor de zondag werd ook regen voorspeld, maar deze regen is nu verdwenen. Het wordt rondom de race zo'n 22 graden Celsius met een mix van zon en bewolking. De kans op regen is echter laag: 0%.

Het weerbericht voor de Grand Prix van Japan. De regen die voorspeld werd, lijkt er niet te gaan komen.#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/kpuLNcA12s — GPFans NL (@GPFansNL) April 6, 2024

Gerelateerd