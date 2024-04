Hoe laat begint de Grand Prix van Japan?

Zondag staat de F1 Grand Prix van Japan op het programma, de vierde race van het seizoen 2024. Max Verstappen gaat zondag vanaf pole position beginnen aan de race, voor de derde keer dit seizoen. Hoe laat moeten de fans zondag inschakelen?

De vrijdag in Japan verliep moeizaam. Tijdens de eerste vrije training zouden de teams en coureurs een klein kwartier aan tijd kwijtraken door een crash van Logan Sargeant, die vervolgens VT2 over moest slaan. Dit deden zes andere coureurs echter ook, waaronder Verstappen, vanwege de hevige regenval tijdens de sessie. Dit zorgde ervoor dat de teams met minder kennis dan normaal aan de zaterdag begonnen in Suzuka.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen 'niet blij met zichzelf' na pole Japan: "Een vraagteken richting de race"

Zaterdag in Japan

Op zaterdag bleek de derde vrije training een prooi te zijn voor Verstappen, die bijna drie tienden sneller was dan de rest van het veld. Ook tijdens Q1 en Q2 zag de Red Bull er goed en snel uit, waarna in Q3 bleek dat een 1-2 niet tegen te houden was. Verstappen eindige op P1, voor Sergio Perez. Lando Norris begint zondag vanaf P3, met Carlos Sainz naast hem op de startrij. De top tien bestaat verder uit Fernando Alonso, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell en Yuki Tsunoda.

OOK INTERESSANT: Verstappen slaat aanval van sterke Pérez af en pakt pole position in Japan

Hoe laat begint de race?

De Grand Prix van Japan gaat, in tegenstelling tot de tweede vrije training en de kwalificatie op vrijdag en zaterdag respectievelijk, niet om 08:00 uur Nederlandse tijd beginnen. Nederlandse fans zullen er zondag nog een uurtje vroeger uit moeten gaan om op tijd te wezen. De race, met Verstappen dus op pole, begint om 07:00 uur en zal rondom half negen afgelopen zijn. Dan weten we of Verstappen Red Bull zich goed hebben hersteld van de teleurstelling in Australië.

Gerelateerd