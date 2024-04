George Russell kwalificeerde zich zaterdag als negende voor de F1 Grand Prix van Japan, die zondagochtend 07:00 uur Nederlandse tijd wordt verreden. Volgens de Brit gaat Mercedes tijdens de race beter voor de dag komen en heeft het een voordeel op Ferrari en Red Bull: meer setjes hards.

Russell, die voor het eerst dit jaar moet toezien hoe teamgenoot Lewis Hamilton blijer is met zijn W15 dan hij, zegt tegenover onder meer Motorsport.com dat hij zelf een foutje maakte en dit op een circuit als Japan wordt afgestraft. "We voorspelden voor de sessie dat er ongeveer 0,1s zou zitten tussen onszelf, Ferrari, McLaren en Aston [Martin]. Als het gaat om die ene ronde in de kwalificatie en je doet het goed of niet, dan kan dat tegenwoordig het verschil van zes posities zijn. Ik had een hele sterke ronde, 0,25s voorsprong in bocht 11 en ik verwachtte misschien 0,4s voor te eindigen. Ik maakte een klein foutje en verloor alle tijd. Dat was een beetje jammer." Volgens Russell helpt de F1-kalender ook niet, aangezien de betere circuits van Mercedes nog moeten komen. "Helaas hebben we door de aard van deze kalender drie circuits op rij gehad die allemaal snel waren. Als we het seizoen waren begonnen in Bahrein, Baku en Singapore, hadden we waarschijnlijk een heel ander beeld gehad."

W15 moet verbeteren op hoge snelheid

Voor Mercedes en Russell is het duidelijk dat de W15 vooral beter moet worden op hoge snelheid, iets wat op Suzuka belangrijk is. Volgens de Brit schort het hieraan bij de auto van de Silver Arrows. "We voeren momenteel zeker drastischere testitems uit om de prestaties op hoge snelheid onder de knie te krijgen. De auto komt goed uit de verf met de lage en middelhoge snelheid. Maar we hebben nog een lange weg te gaan op hoge snelheid vergeleken met wat we zien op de thuisbasis. Dus, we moeten dat onder controle krijgen."

Russell ziet voordeel Mercedes vs Red Bull

Russell denkt echter, zo zegt hij ook tegenover Motorsport.com, dat Mercedes dit weekend tijdens de race beter gaat zijn dan tijdens de kwalificatie. "Ik denk dat we morgen competitiever zullen zijn dan we vandaag hebben laten zien, omdat natuurlijk de bochten met hoge snelheid, in racecondities, langzamer zijn. Je gaat misschien 20, 30 kilometer per uur langzamer door de bochten in de race. Dus ze zijn niet langer, laten we zeggen, bochten met hoge snelheid." Russell hoopt voordeel te halen uit het voordeel qua banden dat Mercedes heeft ten opzichte van Red Bull. "Er zijn veel verschillende bandenstrategieën. Ferrari en Red Bull hebben slechts één set harde banden. Alonso heeft slechts één set hard en één set mediums. Wij hebben twee sets hard en één set mediums."

