Het team van Mercedes is door de FIA schuldig bevonden aan een 'unsafe release' van George Russell tijdens de kwalificatie in Japan. De Brit kwam bijna in botsing met Oscar Piastri, die toch wel even moest uitwijken.

Het was tijdens de eerste kwalificatiesessie ontzettend druk in de pitstraat, toen iedereen besloot met nog twaalf minuten te gaan, tegelijkertijd op de baan te komen. Het zorgde uiteraard voor wat file in de pitstraat. Toch was er een hachelijk momentje tussen Piastri en Russell. De Australiƫr reed rustig richting het einde van de pitstraat, toen hij ineens Russell moest ontwijken die even voor wilde dringen.

Boete

De stewards zijn van mening dat Russell, maar vooral Mercedes een betere job had kunnen doen. Zo werd Russell de pitstraat uitgestuurd, maar is er niet gekeken naar de fastlane waar Piastri aan kwam rijden. Om een botsing te voorkomen moest de McLaren-coureur uitwijken en hij stuurde dan ook even naar links. De wedstrijdleiding stelt dat Russell zijn collega niet zag, maar dat het team dit had moeten voorkomen. Het zorgt ervoor dat Mercedes een boete van 5.000 euro krijgt opgelegd na het voorval.

