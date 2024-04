Max Verstappen wordt gelinkt aan een zitje bij het Mercedes Formule 1-team sinds de situatie rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. De drievoudig wereldkampioen gaat in op de geruchten en laat weten dat hij niet zomaar die overstap zal maken naar een andere renstal.

Het rommelde lange tijd bij Red Bull Racing sinds Horner werd beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Er ontstond ruzie tussen Jos Verstappen en Horner waarna de vader van Max in gesprek ging met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Max heeft zelf ook laten weten loyaal te zijn aan Jos, zijn manager Raymond Vermeulen en Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko. Van de laatstgenoemde werd zelfs nog gesproken dat hij mogelijk de energydrankfabrikant zou verlaten. Echter, het lijkt nu wat rustiger te zijn rondom het hele gedoe, aangezien het meer intern behandeld wordt. Uiteindelijk gaat het Formule 1-circus ook gewoon door en wordt er uiteraard ook op het racen zelf gefocust.

2021 kan vergeten en vergeven worden

Mercedes-teambaas Toto Wolff is er heel open en eerlijk over geweest dat er vier coureurs op zijn lijstje staan die Lewis Hamilton, die na 2024 de transfer maakt naar Ferrari, zouden kunnen vervangen en dat Verstappen bovenaan dat lijstje staat. Fernando Alonso, Andrea Kimi Antonelli en Carlos Sainz zijn ook kandidaten om de nieuwe teamgenoot van George Russell te worden. Verstappen lijkt echter geen interesse te hebben in een nieuwe werkgever. "Hij kan ook niet anders. Ik snap wel dat hij het doet," zo reageert hij bij De Limburger op de uitspraken van Wolff. "Je kan niet om me heen. Vroeger, nog voor Red Bull, hebben we al gesprekken gevoerd met Mercedes. Toen zeiden ze: je moet dit en dat doen om succesvol te worden. Inmiddels heb ik denk ik wel laten zien hoe het moet."

"Ze willen me graag in die auto hebben, dat snap ik wel. Kijk: een paar jaar geleden was er natuurlijk iets meer spanning tussen ons en Mercedes...," vervolgde Verstappen, doelend op de titelstrijd van 2021. "Maar dat kan allemaal vergeven en vergeten worden. Dat is van beide kanten zo. Maar dat betekent niet dat ik denk dat ik ergens anders moet rijden nu. Daar komt bij dat Mercedes niet de snelste auto heeft op dit moment. Dat is toch écht de Red Bull."

