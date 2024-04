Dr. Helmut Marko kan zijn geluk niet op na de kwalificatie in Japan. Zo is er een last van de schouders van de adviseur gevallen toen hij zag dat Charles Leclerc niet verder kwam dan de achtste plek. De Oostenrijker wijst namelijk naar de racepace, die er toch wel goed uitziet bij Ferrari.

Voor het Oostenrijkse team zelf, pakte de kwalificatie op Suzuka prima uit. Zo wist Max Verstappen zijn 36e pole position uit zijn carrière bij te schrijven en Sergio Pérez sloot netjes aan op P2. Vooral het onderlinge verschil doet Marko veel deugd. Zo zit 'Checo' slechts 66 duizendsten achter zijn Nederlandse teamgenoot. Met de Ferrari's die er op vrijdag snel uitzagen, betekent het dat Red Bull met de tactiek kan spelen om de overwinning op over de streep te trekken.

Strijd tussen drie teams

Marko had rekening gehouden met een sterk Ferrari en doet dat nog steeds voor de race. Al is een Leclerc die vanaf P8 start, een welkome verrassing, zo vertelt hij bij ORF: "Leclerc staat relatief gezien verder naar achteren [dan gedacht]. Godzijdank, want tijdens de longruns was hij het snelst. Ik verwacht dan ook het een race wordt tussen McLaren, Ferrari en onszelf."

Pérez doet er een schepje bovenop

Dit weekend bracht het team nieuwe updates mee en Marko is blij dat het team het pakket direct aan de praat heeft gekregen, ondanks dat Verstappen nog niet helemaal blij was met de balans. "Het was cruciaal om te zien dat de updates direct hun werk deden en we zijn er direct in geslaagd om de afstelling te finetunen en daarom staan we nu op één en twee." Toch moeten ook de nodige schouderklopjes worden uitgedeeld aan Pérez, die dit weekend dichter dan ooit op zijn teamgenoot zat. "Pérez deed het een stuk beter dan verwacht, zeker als je dat slechte weekend van vorig jaar erbij denkt. Hij is vanaf dat punt echt beter geworden. Het gebeurt dan uitgerekend hier, op een echt rijderscircuit. De bochten in de eerste sector horen tot de snelste bochtencombinatie en daarin kon Pérez Max prima bijhouden", aldus Marko.

