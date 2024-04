Lewis Hamilton was vrijdag, eigenlijk voor het eerst in 2024, dolenthousiast na een sessie. Het F1-weekend in Japan is volgens de zevenvoudig wereldkampioen op een 'geweldige' manier begonnen.

Hamilton sloot de eerste vrije training op het circuit in Suzuka op P5 af, terwijl VT2 ondanks de regen op P2 werd afgesloten en Hamilton een paar rondjes reed. In gesprek met Motorsport.com laat Hamilton weten dat hij tevreden is over de vrijdag in Japan. "Het was een geweldige sessie, het was echt een goede sessie voor ons. Het was de beste sessie die we dit jaar hebben gehad en het is het beste gevoel dat de auto dit jaar tot nu toe heeft gehad. Tot nu toe dus echt positief."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko velt oordeel over upgrades Red Bull: "Auto doet wat we verwacht hadden"

Hamilton erg enthousiast

Hamilton, die voor zijn doen een erg matige start van het seizoen kent qua punten en resultaten, is in 2024 nog niet zo enthousiast geweest over de W15 als na de vrijdag in Japan. "Ik was echt enthousiast, want dit is een circuit waar elke coureur graag rijdt. De afgelopen jaren hadden we echt een moeilijke auto en een moeilijke balans om hier te rijden. Maar gezien de moeilijke laatste paar races die we hebben gehad, is er de afgelopen week goed werk verricht."

OOK INTERESSANT: Red Bull neemt upgrades mee naar Japan, drie teams zonder upgrades

Hamilton ziet betere basis

Volgens Hamilton gaat het allemaal om een goede basis, en de W15 lijkt deze volgens de Brit in Japan nu te hebben. "Het lijkt erop dat we de grond nu wat beter raken. Ik heb sindsdien niet echt iets veranderd. Ik denk dat we een beter platform of basis hebben om vanaf te beginnen." Hamilton wil dan ook niet veel meer veranderen aan de auto. "Zolang we niet te veel veranderingen maken en het verpesten, denk ik dat we waarschijnlijk gewoon blijven waar we zijn." Of dit ook op zaterdag en zondag het geval gaat zijn, is afwachten.

Gerelateerd