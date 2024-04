Zeven teams, waaronder Red Bull Racing, hebben upgrades meegenomen naar de F1 Grand Prix van Japan die dit weekend wordt verreden. Drie teams hebben dus besloten om geen veranderingen door te voeren ten opzichte van Melbourne. Een overzicht van de upgrades en veranderingen.

We beginnen bij Red Bull, dat dit weekend hoopt sportieve revanche te nemen na een teleurstellend weekend in Australië. De sidepods, vloer en de hoeken aan de voorkant zijn door het team van Max Verstappen aangepakt voor het weekend in Japan. Concurrent Ferrari heeft ook niet stilgezeten, met aanpassingen aan de achtervleugel en de ophanging aan de achterkant. Dan Aston Martin, dat de vloer vooral heeft aangepakt en ook nog wat heeft gedaan aan de diffuser. Van de topteams hebben McLaren en Mercedes dus geen upgrades en aanpassingen meegenomen naar Australië.

Rest van het veld

Wat betreft de rest van het veld heeft Alpine upgrades meegenomen voor de voorvleugel en beam wing (bij de achtervleugel), terwijl ook de hoeken aan de voorkant zijn aangepakt. Williams heeft zich gefocust op het herstellen van het chassis van Alexander Albon, waar Logan Sargeant dit weekend in Japan zal rijden. Toch heeft het team ook veranderingen doorgevoerd bij de voorvleugel, achtervleugel en beam wing. Tot slot heeft Visa Cash App RB alleen wat aan de vloer gedaan, iets wat ook geldt voor Kick Sauber. Geen upgrades voor Haas dit weekend.

