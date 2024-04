Logan Sargeant neemt niet deel aan de tweede vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Japan na een crash in VT1 op de vrijdagochtend. Williams-teambaas James Vowles gaat in op de schade aan de FW46-bolide.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Australië kwam Williams in de problemen na een zware klapper van Alexander Albon. Het chassis van de Thai was vernield na een crash in de eerste trainingssessie. Williams kon maar één auto inzetten in Melbourne, omdat het geen reservechassis bij zich had, en dus moest Logan Sargeant zijn zitje overhandigen aan Albon. Nu in Japan zit de Britse renstal wederom met een beschadigde bolide, nadat Sargeant in de bandenstapels terechtkwam in de Dunlop Curve. De Amerikaan zorgde daardoor voor de rode vlag halverwege Vrije Training 1 op het Suzuka International Racing Course, en hij zal niet mee kunnen doen aan de tweede sessie.

Crash lag niet aan zelfvertrouwen

"De schade is enorm," begon Vowles tegenover F1 TV. "De vloer, de voorvleugel, alle ophangingen... Er zit ook een scheur in de versnellingsbak. Suzuka is onvergeeflijk. Wanneer je een paar centimeter van je lijn zit, ga je niet zomaar wijd, je crasht gewoon. In dit geval kwam hij met een wiel op het gras terecht en de rest is geschiedenis." De teambaas denkt niet dat de fout van Sargeant ligt aan het zelfvertrouwen. "Je kon zien hoe hij presteerde. Hij stond waar hij moest staan op een baan waar het moeilijk is om op snelheid te komen en zijn rondetijd op de zachte band was competitief. Ik heb niet aan hem gezien dat hij zelfvertrouwen mist."

Omdat Williams druk bezig was met het repareren van het chassis van Albon, waar Sargeant nu in Japan mee rijdt, kon het niet werken aan het reservechassis en dus hebben ze die ook niet in Suzuka. Vowles verwacht pas vanaf Miami een derde chassis bij zich te hebben. Wat de crash van Sargeant nog zuurder maakt, is dat hij degene was met de upgrades voor de FW46. De nieuwe voorvleugel, achtervleugel en beam wing zijn vernield en kunnen de prullenbak in. Hij zal dus met de oude specificaties van deze onderdelen rijden vanaf de derde vrije training morgen.

