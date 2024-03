De belangrijkste conclusies na de Grand Prix van Australië

Max Verstappen viel tijdens de F1 Grand Prix van Australië uit, waardoor een andere coureur de kans kreeg om een zege te boeken. Dit was voor het eerst sinds de Grand Prix van Singapore, toen Carlos Sainz won. Dit was ook wat er afgelopen weekend gebeurde.

Verstappen ging in Melbourne op voor zijn tiende zege op rij en zijn derde zege na drie races in 2024, maar deze poging was al na een paar rondjes kansloos vanwege problemen met zijn remblok. De Nederlander moest daarna toekijken hoe Ferrari en McLaren streden om de zege, met Sainz als uiteindelijke winnaar voor Charles Leclerc en Lando Norris. Wat zijn de belangrijkste conclusies na de race in Melbourne?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz wint Grand Prix van Australië na uitvalbeurt Verstappen en enorme crash Russell

Verstappen en Red Bull niet onaantastbaar

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko hoeft er eindelijk geen vragen meer over te beantwoorden: de kans op een ongeslagen seizoen van Verstappen en/of Red Bull. Verstappen begon aan de Grand Prix in Melbourne met een enorme reeks aan overwinningen, zeker als je de Grand Prix van Singapore niet mee zou tellen. De Nederlander had dan twintig races achter elkaar gewonnen, een bizar aantal. Aan deze reeks kwam afgelopen weekend in Australië echter een einde. De Nederlander viel voor het eerst in twee jaar uit door problemen met een remblok, terwijl het voor Red Bull voor het eerst sinds de Grand Prix van Mexico in 2023 was dat er een Red Bull uitviel. De uitslag van de race en de stand in de twee kampioenschappen hebben veel fans hoop gegeven, maar de kans dat dit valse hoop is, is behoorlijk groot.

Race pace Red Bull in Australië niet representatief

Veel mensen wezen na de race van afgelopen weekend naar de bandendegradatie van de banden en de race pace, die statistisch gezien van Red Bul inderdaad niet goed waren. Wat betreft de bandendegradatie was Red Bull zelfs het team dat per rondje de meeste tijd verloor. Wat betreft race pace was Red Bull in Melbourne 0.5 seconden langzamer dan Ferrari en McLaren, waardoor veel fans enthousiast waren. McLaren heeft zelf echter al eerlijk toegegeven dat het karakter van het circuit in Australië in hun voordeel was, terwijl bij Red Bull er twee verzachtende omstandigheden waren. Verstappen reed de hele race niet mee, waardoor de statistieken gezien de kwaliteiten van Verstappen al een stuk minder zijn. Daarnaast had Sergio Pérez, die de hele race wel reed, een stukje tear-off onder de auto zat waardoor de prestaties minder werden. Als Verstappen de hele race had gereden en Pérez geen probleem met zijn auto had gehad, dan had Red Bull waarschijnlijk gewoon op gelijke hoogte gezeten met Ferrari en McLaren.

Mercedes kent dramatisch weekend

Voor Mercedes was het een dramatisch weekend. Het seizoen was al niet begonnen zoals het Britse team gehoopt had, maar de climax vond plaats in Melbourne. Lewis Hamilton viel tijdens de race uit met motorproblemen, een motor die er ineens mee besloot op te houden. De Brit is het hele seizoen, en eigenlijk het hele huidige tijdperk in F1, totaal niet comfortabel in de auto van Mercedes. George Russell voelt zich wat dat betreft wat beter, maar haalde in Melbourne ook de finish niet. Nadat Alonso voor hem van het gas ging, reageerde Russell verrast en raakte hij de controle over zijn stuur kwijt. Het gevolg was een crash en een finish achter de safety car, een finish die Mercedes dus als geheel niet mee zou maken.

Sauber dankzij fouten zonder punten

Kick Sauber is nog op zoek naar haar eerste punten in de Formule 1 dit seizoen, maar dit heeft niet per se aan de race pace gelegen. In de drie races deed het team op dit gebied prima mee in de middenmoot. Het zijn meer de persoonlijke fouten van de coureurs en (vooral) fouten in de pitstraat die het team een kans hebben gekost om eventueel mee te doen om een plek in de top tien. Het team als geheel lijkt nog niet helemaal in vorm te zijn, terwijl de auto zeker potentie toont qua race pace.

Williams maakte sportief de juiste, moreel de slechtste beslissing

Ook de situatie bij Williams leverde veel gespreksstof op. Alexander Albon crashte tijdens VT1, waarbij zijn chassis zo zwaar was beschadigd dat de auto niet opnieuw gebruikt kon worden. Aangezien Williams geen reservechassis meegenomen had, moest het team kiezen tussen Albon en Logan Sargeant als coureur die in de enige auto zou stappen die nog over was. Williams koos voor Albon, die hierdoor in de auto van Sargeant mocht gaan zitten. Albon werd tijdens de race elfde en zou uiteindelijk dus weer net naast de punten eindigen. De keuze van Williams was vooral met als focus het sportieve aspect, waarbij het team van mening was dat Albon eerder punten ging veroveren dan Sargeant dat ging doen. Hier valt, gezien het afgelopen seizoen en dit seizoen, niet veel tegenin te brengen. Op elk ander vlak is het natuurlijk een onbegrijpelijk keuze om Albon, die de crash zelf veroorzaakte, te belonen met de auto van Sargeant, die zelf niks fout had gedaan.

OOK INTERESSANT: De grote consequenties voor Williams na crash waarbij Albon chassis vernietigde

Sainz en Tsunoda zetten zichzelf op de kaart

Voor Sainz was het raceweekend in Melbourne het eerste raceweekend sinds zijn blindedarmontsteking. De Spanjaard maakte het hele weekend indruk, met als climax de race die hij won. Vanaf het begin reed hij weg bij de concurrentie en gaf hij ze geen kans om dichter in de buurt te komen. Teamgenoot Leclerc en de McLaren-coureurs moesten genoegen nemen met de plekken achter Sainz, die voor 2025 nog geen team heeft en dit seizoen dus vecht voor zijn toekomst in F1.

Hetzelfde geldt voor Yuki Tsunoda, die hoopt indruk te maken op Red Bull Racing en Aston Martin. De jonge Japanner reed een stabiele race en kwam als zesde over de streep, nadat Fernando Alonso een straf van twintig seconden had gekregen. De Japanner scoorde zo de eerste punten van Visa Cash App RB in 2024, terwijl hij daarnaast nu ook twee keer op rij Q3 heeft gehaald. Tsunoda lijkt weer een stap te hebben gezet in zijn ontwikkeling, alhoewel het nog erg vroeg in het seizoen is. De Japanner weet ook dat hij aan het strijden is om een stoeltje voor volgend jaar bij Red Bull, Aston Martin of een ander team.

Incident Alonso en Russell zorgt voor discussie

Het meestbesproken moment van het raceweekend was de crash van George Russell, volgens Russell en de FIA veroorzaakt door het vroege remmen van Alonso. De Spanjaard kreeg er een straf voor van twintig seconden, wat volgens veel mensen wel een enorm zware straf was. De meningen waren verdeeld; sommige mensen vonden de straf terecht en hadden zelfs een zwaardere straf willen zien, maar sommige mensen vonden ook dat de straf wel minder had gemogen of er zelfs helemaal geen straf nodig was. Aston Martin en Alonso waren het er in ieder geval niet mee eens, maar besloten de straf net aan te vechten. De FIA lijkt er een statement van te willen maken dat de regels nageleefd dienen te worden en de straffen anders zwaar zijn.

Strategie compleet afwezig

Aan het begin van de race, toen zowel de harde als zacht en medium band aanwezig waren op de startgrid, leek het nog wel een boeiend strategisch schouwspel te kunnen worden. Dit bleek niet het geval te zijn, want na tien rondjes was bijna iedereen al overgestapt op de harde band en zou dit de band zijn die ook bij de tweede pitstop gebruikt zou worden. Dit was, simpel gesteld, omdat het de enig band was die bruikbaar was en niet te veel degradatie van de banden met zich meebracht. Het maakte een strategische race nagenoeg onmogelijk voor de teams, simpelweg omdat iedereen in dezelfde window zat en met ongeveer dezelfde degradatie te maken had.

Gerelateerd