De man in het oortje van Max Verstappen tijdens de Grand Prix-weekenden, Gianpiero Lambiase, beschouwt de huidige dominantie van de Nederlander toch wel als iets heel unieks. Mocht Verstappen ooit de sport verlaten, dan ziet 'GP' zichzelf niet meer met een andere coureur samenwerken.

De band tussen race-engineer en de coureur is cruciaal voor succes. Zo heeft Lewis Hamilton al jaren Peter Bonnington aan de pitmuur zitten om hem te coachen en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Voor Verstappen is dat Lambiase, met wie al sinds dag één bij Red Bull Racing samenwerkt. Het duo kan soms wat kattig klinken op de boordradio, maar dat is precies de samenwerking dat het duo nodig heeft.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko ontkracht ultimatum-geruchten over Ricciardo

Ondenkbaar

Na acht jaar samenwerken beschouwt Lambiase Verstappen als zijn kleine broer, zo vertelt bij de BBC. "Ik zie Max echt als een jongere broer. We kunnen op elk moment over alles en iedereen praten. We zijn op het punt gekomen dat we ons volledig ontspannen en op ons gemak voelen bij elkaar." Het is voor hem dan ook ondenkbaar om nog met een andere coureur een duo te vormen. "Misschien spreek ik nu wel voor mijn beurt, maar ik denk niet dat ik nu interesse zou hebben om met een andere coureur te werken."

OOK INTERESSANT: Hill vindt P5 van Pérez te mager: "Hij is alleen goed als Max wint"

Niet eerlijk

Het huidige avontuur met Verstappen is in zijn ogen zo bijzonder, dat een samenwerking met een andere coureur niet eerlijk zou zijn, tegenover die coureur. "Met het succes dat we samen met Max hebben gehad, werken met één van de grootste talenten die de sport ooit heeft gezien, denk ik niet dat het eerlijk zou zijn voor een andere coureur, vanuit hun perspectief of het mijne, om te proberen te repliceren wat we met Max hebben bereikt."

Gerelateerd