Mercedes-teambaas Toto Wolff zal niet afreizen naar Suzuka voor de Grand Prix van Japan, zo weten diverse Britse media te melden, waaronder PlanetF1. De teambaas miste vorig jaar ook al de race in Japan, maar ook degene in Qatar.

Het afgelopen weekend ging Mercedes door de ondergrens. Zo plofte de power unit van Lewis Hamilton en viel George Russell met een flinke klapper in de laatste ronde van de race uit. Wolff was achteraf vrij hard voor zichzelf en vroeg zich openlijk af of hij nog wel de juiste man voor het team is. De renstal heeft namelijk grote moeite om het huidige reglement te tackelen.

Wie vervangt Wolff?

Toch moet de afwezigheid van Wolff - voorlopig - niet in dat licht worden gezien. Zo heeft Mercedes van tevoren al bekend gemaakt dat Wolff niet bij elke race aanwezig zal zijn. Daarnaast is het onderdeel van het plan van de Oostenrijker om op den duur zijn aanwezig rondom het circuit af te bouwen. Normaliter zou Jerome D'Ambrosio zijn taken waarnemen bij zijn afwezigheid, maar de Belg vertrekt aan het einde van het jaar naar Ferrari. De volgende in de rij zou Bradley Lord (perschef) zijn, maar het is dus nog even afwachten waar het team mee komt.

Eerder vandaag plaatste Mercedes via X een bijzonder bericht, waarin een opmerking van Wolff door het social media-team werd gecorrigeerd. Het is een vreemd actie, want normaliter worden zulke 'negatieve' berichten eigenlijk niet gedeeld door het eigen team. Of dit wellicht de eerste tekenen zijn van een eventuele breuk, lijkt misschien te voorbarig. Desalniettemin is het wel opvallend.

