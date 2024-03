Mercedes-teambaas Toto Wolff is logischerwijs niet tevreden over wat zijn team in Melbourne heeft gepresteerd. George Russell wist uiteindelijk de zevende tijd te rijden en Lewis Hamilton kwam niet eens door Q2 en bleef op P11 hangen.

Van tevoren temperde Mercedes al de verwachtingen richting het raceweekend van Australië. Hoewel de W15 een betere auto is dan de W14, zijn er nog steeds een heleboel problemen om weg te werken. Daarbij komt nog dat de renstal uit Brackley simpelweg grote moeite heeft met het grondeffect. Mercedes ziet daarnaast klantenteams, zoals bijvoorbeeld McLaren, geregeld voor het eigen team staan en dat maakt het nog pijnlijker voor de Duitse renstal.

Teleurstellend

Voor de camera van Sky Sports F1 legt Wolff zijn teleurstelling uit. "Het was een beetje teleurstellend, want we zaten binnen een tiende aan het einde van VT3. De omstandigheden waren iets anders, maar dat mag geen smoesje zijn. We hebben simpelweg een auto die erg lastig is en het venster waarin we kunnen werken is heel nauw." Toch zijn het argumenten die Wolff al een tijdje aan het uitleggen is. De vraag rijst dan ook op of er genoeg progressie wordt geboekt. "Ik weet dat we dit al een tijdje zeggen, maar we moeten doorgaan om het te blijven proberen. Het is natuurlijk niet dat we het opgeven, waardoor we nu staan, waar we staan."

Complexe problemen

Als Wolff dan de problemen concreet aanwijst, dan blijkt niet alleen de achterkant van de W15 lastig te zijn. "Het is niet alleen de onvoorspelbare achterkant, het is veel complexer dan dat. De aerodynamica, maar ook de mechanica en de banden. Het is eigenlijk bijna nooit hetzelfde onderwerp, maar we moeten ons koppie omlaag blijven houden en hier doorheen werken."

Red Bull staat te ver weg

Op de vraag of hij denkt dat het gat richting Red Bull gedicht kan worden, is Wolff helder. "Het is denk ik een illusie om te denken dat we dichter bij Red Bull komen op de korte termijn. Ik heb nog steeds wel het geloof dat er meer in de auto zit dan wat we nu laten zien, dat zagen we vanochtend. Het is geen slechte auto, maar we hebben grote moeite om in het optimale werkvenster te komen."

