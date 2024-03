Fernando Alonso heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Australië een fikse straf opgelegd gekregen van de wedstrijdleiding. De FIA-stewards oordeelden dat Alonso deels verantwoordelijk was voor de crash van George Russell en besloten hem daarom een zogenoemde drive-through penalty te geven, die uiteindelijk werd omgezet in een 20 seconden tijdstraf. Alonso is het hier niet mee eens.

Alonso was in de slotfase van de race op Albert Park verwikkeld in een gevecht met Russell. De tweevoudig wereldkampioen moest alle zeilen bijzetten om zijn zesde positie te verdedigen tot de eindstreep. Hij trok hierbij alles uit de kast, waaronder een zogenoemde brake test. Althans, dat was de mening van Russell, die na afloop van de race met de beschuldigende vinger naar de Aston Martin-coureur wees. Het zorgde er namelijk voor dat Russell verrast werd, door het grind ging en in de muur klapte. De stewards van de FIA besloten na afloop het voorval onder de loep te nemen en kwamen tot de conclusie dat Alonso inderdaad artikel 33.4 van het sportief reglement had overtreden. Er volgde een drive-through penalty en drie punten op zijn licentie. Alonso en zijn team reageerden verrast op de straf.

Alonso teleurgesteld in straf van de FIA

Door de straf, die uiteindelijk werd omgezet in een 20 seconden penalty, viel Alonso in de eindklassering terug van plek zes naar plek acht. De Spanjaard was er dan ook alles behalve blij mee, zo liet hij na afloop weten. "Ik wilde de snelheid bij mijn exit uit bocht 6 maximaliseren om me tegen hem [Russell, red.] te verdedigen. Dat is wat iedere coureur zou doen en ik had niet het gevoel dat dat gevaarlijk was", zo zegt Alonso, die zich dan ook niet kan vinden in de dubbele straf die hij opgelegd kreeg. "Het is teleurstellend om een straf te krijgen van de stewards voor iets dat hard maar eerlijk racen was."

Aston Martin lijkt geen beroep aan te tekenen

Ook het team van Alonso, Aston Martin, werd verrast door de straf die na afloop nog werd uitgedeeld. Echter, uit de uitspraken van teambaas Mike Krack kan opgemaakt worden dat ze niet in beroep zullen gaan tegen de beslissing. "Het was verrassend om te zien dat hij [Alonso, red.] terugviel naar P8 met de straf die na de race werd uitgedeeld, maar we zullen de beslissing moeten accepteren", zo liet de 52-jarige Luxemburger weten.

