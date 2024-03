Daniel Ricciardo moet na de kwalificatie voor de grote prijs van Australië genoegen nemen met een 18e startplek. De normaliter zo goedlachse coureur had een track limit te pakken en moest toezien hoe teamgenoot Yuki Tsunoda uiteindelijk de achtste tijd op het bord wist te zetten.

Hoewel 'Danny Ric' buiten de baan erg geliefd is, lijkt dat credit bij mindere prestaties steeds verder af te nemen. Tot op heden wist de Australiër namelijk nog niet het vuur aan de schenen van zijn teamgenoot te leggen en de vraag rijst steeds vaker op of Ricciardo zijn oude topvorm kan terugvinden. Daarnaast heeft 'supersub' Liam Lawson vorig jaar laten zien dat hij het zitje bij het zusterteam van Red Bull Racing ook prima kan invullen en dus wordt het tijd voor 'The Honeybadger' om resultaten te pakken.

Track limit

Over de track limit legt Ricciardo bij PlanetF1 uit: "Ik wist op dat moment dat ik er in bocht 4 tegen vocht en ik herinner me dat ik meer kerb nam dan normaal, dus ik wist dat ik breder reed dan normaal. Maar het is grappig, je doet het en na bocht 5 ben je het alweer vergeten. Dus ik maakte mijn ronde af en toen vertelde Pierre [Hamelin] het mij uiteindelijk. Ik denk dat het heel even duurde voordat het tot me doordrong." Uiteindelijk wijst Ricciardo naar een situatie waarbij hij net iets te veel moest pushen. "Ik denk dat een deel van mij gefrustreerd is, omdat ik de auto zo hard moet pushen waardoor ik in een positie kom waarin ik te veel risico loop."

Anders dan zijn tijd bij McLaren

In zijn tijd bij McLaren had Ricciardo moeite met de wagen en hij benadrukt dat de problemen nu van hele andere aard zijn. "Met de auto voelde ik me zelfverzekerd op het gebied van remmen en balans en zo. Het is niet zoals bij McLaren, waar ik een beetje onzeker was en de auto niet kon pushen. Maar ja, bij sommige bochten zie ik dat ik gewoon niet genoeg snelheid kan maken."

Voor zijn gevoel heeft hij er alles uitgehaald wat erin zat, tegelijkertijd heeft Tsunoda wel een P8 achter zijn naam staan: "Ik had het gevoel dat ik er echt alles uit heb gehaald, maar toen ik het vergeleek met Yuki, ja daar ben ik nog steeds een beetje over verbaasd."

