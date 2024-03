Hoewel George Russell niet helemaal tevreden is met zijn zevende plek tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië, ziet de 26-jarige coureur genoeg perspectief voor de race.

Mercedes kondigde dit weekend experimenten aan met de W15, waarmee het team aangeeft dat het nog altijd zoekende is. Russell kwam uiteindelijk niet verder dan P7 en het gat richting polesitter Max Verstappen was ruim acht tienden. Lewis Hamilton kwam uiteindelijk niet verder dan P11. Teambaas Toto Wolff wees eerder al naar het hele nauwe werkvenster van de W15, die het team maar moeilijk kan bereiken.

'Ben gefocust op mezelf'

Daar waar Hamilton vooral het goede gevoel miste, legt Russell uit dat hij met de auto prima overweg kan, maar dat hij simpelweg snelheid mist. "Ik ben gewoon gefocust op mezelf en mijn team en probeer het te maximaliseren. Ik kan niet echt commentaar geven op het gevoel van Lewis. Uiteindelijk zijn we nog niet helemaal waar we willen zijn", zo legt hij uit bij Crash. Hij had uiteraard ook een dichter bij de pole position gestaan, maar legt uit dat met een zevende startplek nog niets is verloren. "P7 is niet ideaal, maar er is zeker veel te spelen voor morgen"

Circuit speelt niet in op sterke punten W15

Russell geeft aan dat hij het vertrouwen in de auto wel heeft, maar dat de snelle bochten niet ideaal zijn voor de W15. "Van mijn kant voel ik wat meer vertrouwen en consistentie met de auto. We weten dat we ons moeten verbeteren in de snelle bochten en op dit circuit zijn daar nogal wat van." Qua racepace heeft Mercedes het een stuk beter voor elkaar, al lijkt het podium behalen een lastige klus te worden. "Ik denk dat we morgen op een veel betere plek zullen zijn als we meer brandstof in de auto hebben en het tempo voor iedereen iets langzamer is. Maar dit circuit speelt niet in op onze sterke punten."

