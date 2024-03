De Formule 1 heeft de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Australië naar buiten gebracht. De stewards van de FIA hebben een gridstraf aan Sergio Pérez uitgedeeld, waardoor er wat wijzigingen zijn ten opzichte van de uitslag van de kwalificatie.

Max Verstappen legde tijdens de kwalificatie in Down Under met twee tienden voorsprong op Carlos Sainz beslag op pole position, waar de Ferrari-coureur tot het met het begin van Q3 de grote favoriet leek voor de eerste startplaats. De Nederlander kende een lastige start van het weekend op vrijdag en was niet tevreden over de balans van zijn RB20. Sergio Pérez completeerde de top drie, maar de Red Bull Racing-coureur heeft een gridstraf van drie plaatsen ontvangen voor het hinderen van Nico Hülkenberg in Q1.

Artikel gaat verder onder video

Startopstelling Grand Prix van Australië

Dat betekent dat Lando Norris doorschuift naar de derde startplaats, geflankeerd op de tweede startrij door Charles Leclerc. Oscar Piastri, Sergio Pérez, George Russell, Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Fernando Alonso completeren de top tien. Laatstgenoemde kende een fors moment in zijn snelle ronde, waarmee hij de kans op een goed kwalificatieresultaat overboord gooide. Zhou Guanyu start mogelijk vanuit de pitstraat vanwege het vervangen van een aantal onderdelen na de kwalificatie. De Stake F1-coureur kwalificeerde zich als laatste, en loopt daar dus relatief weinig schade mee op.

Gerelateerd