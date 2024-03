Alexander Albon is na de kwalificatie in Australië niet ontevreden. De Williams-coureur wist de twaalfde tijd op het bord te zetten en hoewel hij op meer had gehoopt, vindt hij dat gezien het verloop van het weekend, een prima resultaat.

De 27-jarige coureur klapte in de muur tijdens de eerste vrije training. Zijn auto was dusdanig beschadigd dat er een nieuw chassis gebruikt moest worden, maar dat had Williams niet meegenomen. Teambaas James Vowles stond daardoor voor een lastige keuze en besloot Logan Sargeant op te offeren voor Albon. Uiteindelijk wist Albon de twaalfde tijd te rijden en daarmee is er perspectief op punten tijdens de race.

Concentreren op je werk in de auto

Tegenover Motorsport.com legt Albon uit welk gevoel hij overhoudt na de kwalificatie. "Een apart gevoel, een raar gevoel, als ik eerlijk ben. Want het is één ding om een fout te maken en dan onder druk te staan om te proberen een prestatie neer te zetten in de kwalificatie, maar het is een ander gevoel als je duidelijk een verantwoordelijkheid krijgt - en ik neem die verantwoordelijkheid, dat is wel aan mij besteed." Wel schakelde Albon de hele situatie uit toen hij eenmaal in de wagen zat: "Dus ja, het was moeilijk. Tegelijkertijd is het enige wat je echt kunt doen, je concentreren op je werk en alles achter je laten en het weekend behandelen als een normaal weekend."

Punten scoren voor Sargeant

Hoewel Sargeant natuurlijk het liefst zelf achter het stuur had gezeten, legt Albon uit dat de Amerikaan eigenlijk best wel behulpzaam is. "We zijn heel open als team. Ik hielp hem in VT2. En toen deze beslissing werd genomen, hielp hij mij. Hij is een echte gentleman. Hij is een echte teamspeler geweest in deze hele situatie."

Over het snelste rondje dat Albon had gereden, is de Britse Thai zelf wel kritisch. "Misschien een halve tiende hier en daar [laten liggen]. Ik vond die ronde in Q1 erg sterk. Ik heb dit een paar keer gehad bij Williams, vooral als de banden heel zacht zijn, is het heel moeilijk voor me om sneller te gaan. Als ik sneller door een bocht ga, heb ik de neiging om de banden te oververhitten. Je gaat dus eigenlijk altijd met dezelfde snelheid en het is best lastig om na een goede run nog veel te verbeteren. Maar gezien alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd, is het een goed resultaat", aldus Albon.

