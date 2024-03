Hoewel het er in eerste instantie niet uitzag dat Max Verstappen met de pole position de kwalificatie zou afsluiten, is het de Limburger voor de derde keer op rij gelukt om de snelste tijd te rijden. Dr. Helmut Marko wijst in gesprek met Sky Sports F1 naar een fantastische teamprestatie, waarvan hij eerlijk gezegd ook niet helemaal had verwacht dat het zou lukken.

Red Bull Racing is ook in 2024 heer en meester binnen de Formule 1, maar daarbij wordt misschien vergeten dat het ook nog altijd hard werken is voor de renstal uit Milton Keynes. Het weekend in Australië begon niet probleemloos. Zo verloor de Nederlander veel tijd in de tweede vrije training, vanwege zijn uitstapje in de eerste training. Marko gaf eerder al aan dat de Ferrari's misschien wel de pole position zouden pakken, maar het is uiteindelijk de derde pole position voor Verstappen geworden in 2024.

Ongelooflijk teamwerk

Aan het begin van de kwalificatie was Carlos Sainz vooral terug te vinden en Marko wijst naar de problemen waar Verstappen last van had. "Ongelooflijk teamwerk tussen de engineers, de bandenspecialisten en Max! Aan het begin van de kwalificatie was er nog iets te veel onderstuur, maar het was geen groot probleem", legt de adviseur van het team uit. Op een gegeven moment kreeg Verstappen het goede gevoel met zijn RB20 en toen ging het snel. "Langzaam maar zeker verlegden we de limiet en Max reed weer een geweldige ronde. Hij managede de banden op zo'n manier dat alles klopte in de laatste run. Dat hadden we niet verwacht, maar we zijn blij."

Complimenten

De RB20 is normaliter erg zuinig voor de banden, maar dat was op het Albert Park Circuit toch anders. "In de voorlaatste bocht verloren we alle voorsprong die we in de rest van de ronde hadden opgebouwd. We wisten dat we daaraan moesten werken." Uiteindelijk kan Marko niets anders dan de complimenten uitdelen. "Dat het zo goed lukte: complimenten aan het hele team. Het was weer een foutloze ronde van Max!"

