Carlos Sainz heeft zich als tweede gekwalificeerd voor de Formule 1 Grand Prix van Australië. Hij zal morgen de voorste startrij delen met Max Verstappen die pole position pakte. De Ferrari-coureur is blij om weer terug te zijn, al is het niet comfortabel.

Sainz moest de wedstrijd in Saoedi-Arabië missen, nadat hij onder het mes moest vanwege een blindedarmontsteking. Oliver Bearman viel voor hem in op het Jeddah Corniche Circuit en kwam als zevende over de streep. Nu in Australië mocht Sainz weer achter het stuur van de SF-24 kruipen. Hij was het snelst in Q1 en in Q2, nadat hij er ook al goed bij zat in de vrije trainingen. In Q3 lukte het echter niet om Verstappen weer te verslaan. Sainz klokte een 1:16.185 en dat was genoeg voor de tweede positie.

Red Bulls uitdagen na dagen in bed

"Het zijn een aantal zware weken geweest," vertelde Sainz na afloop van de kwalificatie. "Ik heb veel dagen in bed doorgebracht om te wachten of ik hier überhaupt vandaag kon zijn. Om me dan op de voorste rij te kwalificeren, nadat ik eerder in de sessie al de snelste was, is niet te geloven, zeker niet na hoe moeilijk ik het heb gehad. Ik ben erg blij om hier te zijn en erg blij dat we de Red Bulls uit kunnen dagen."

Niet comfortabel

"Ik ga niet liegen. Ik voel me nog niet helemaal op mijn comfortabelst wanneer ik achter het stuur zit," vervolgde de Spanjaard. "Ik kan het wel voor elkaar krijgen. Zolang ik dat maar kan doen zonder pijn. Comfortabel is het dus niet, maar ik heb ook niet echt pijn. Ik kan dan toch vol gas pushen." Sainz zal voor het eerst vanaf de eerste startrij mogen beginnen in Australië. Zijn beste startpositie op het Albert Park Circuit voor dit weekend was vijfde.

