Carlos Sainz moest in Saoedi-Arabië geopereerd worden en dus miste hij de tweede race van het Formule 1-seizoen. Oliver Bearman viel voor hem in. In aanloop naar de Grand Prix van Australië blikte Sainz terug op de prestatie van zijn vervanger.

Bearman maakte twee weken geleden onverwachts zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Sainz liep een blindedarmontsteking op en moest onder het mes. De 18-jarige Brit werd uitgekozen als de vervanger van Sainz, en in plaats van dat hij zich moest voorbereiden op de Formule 2 waarin hij de pole position had verdiend, moest hij dus plotseling in een Ferrari Formule 1-auto stappen. Bearman kwalificeerde zich als elfde op het Jeddah Corniche Circuit, nadat hij Q3 miste op 0.036 seconden. Hij maakte het goed in de wedstrijd door vier posities te winnen en daarmee 6 punten te scoren voor de Scuderia. Hij kreeg van onder meer Max Verstappen en Lewis Hamilton complimenten.

Bearman deed het geweldig

"Natuurlijk is het geen fijn gevoel om niet te kunnen racen, zeker na zo'n sterke start van het seizoen," vertelde Sainz tegenover de aanwezige media in Melbourne. "Als je ziet hoe competitief de auto weer was in Djedda, dan ga je uitrekenen hoeveel punten je bent misgelopen door de operatie. En ook wetende dat je je niet kan voorbereiden op de volgende race of kan trainen in die veertien dagen, en niet in staat bent om in de simulator te zitten. Dus dat was niet ideaal. Maar ik heb de race gekeken samen met mijn engineers en ik denk dat Ollie het geweldig deed. Volgens mij heeft hij echt heel goed werk verricht."

Even snel als Mercedes

Leclerc sloot zich bij de mening van zijn teamgenoot aan. "Hij was extreem indrukwekkend, omdat hij VT1 en VT2 niet had gedaan en toen kwam hij aan in VT3, en wat ik het meest indrukwekkend vond is dat hij in zijn eerste drie ronden van VT3 meteen met Lewis [Hamilton] en George [Russell] mee kon komen. Hij was meteen heel erg snel. En dat laat zien hoe ongelooflijk getalenteerd hij is. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat we hem in de Formule 1 zien," zo liet de Ferrari-coureur weten tegenover de aanwezige media in Albert Park.

