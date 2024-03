Carlos Sainz werd tijdens de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië wegens een blindedarmontsteking vervangen door de 18-jarige Oliver Bearman, die zevende werd tijdens zijn debuutrace. Bearman is komend weekend in Melbourne weer aanwezig mocht het nodig zijn, aangezien F2 ook weer in actie komt. Sainz zelf gaat na vrijdag de knoop doorhakken over de kwalificatie en de race zelf.

Tegenover Motorsport.com laat Sainz in Melbourne weten dat hij, ondanks dat hij nog niet 100% is hersteld, het toch gaat proberen in Australië. Zijn herstel was zwaar, geeft hij ook zelf toe. "Ik voel me elke dag duidelijk een stuk beter. Het klopt dat de eerste week zwaar was. Ik heb veel tijd in bed doorgebracht om te herstellen. In het begin zie je de zaken wat donker in, maar in de tweede week [na mijn operatie] ging het een stuk sneller en ik begon me een stuk beter te voelen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko wilde Bearman binnenhalen voor zusterteam: "Hij zat al op de Ferrari Academy"

Sainz nog steeds herstellende

Sainz zegt dat hij zich zeker al beter voelt, maar kan niet met 100% zekerheid al stellen dat hij zaterdag de kwalificatie en zondag de race gaat rijden. De vrijdag, waarop de eerste twee vrije trainingen verreden gaan worden, zullen doorslaggevend zijn. Hoe het dan voelt, is ook voor Sainz een raadsel. "Ik heb er alle vertrouwen in dat ik morgen [vrijdag] in de auto kan springen en het goed kan doen. Uiteraard heb ik meteen de dag dat ik thuiskwam [uit het ziekenhuis] een strak herstelplan opgesteld om klaar te zijn voor morgen. Ik spring morgen in de auto en kijk dan hoe ik me voel. Maar ik heb er een positief gevoel over."

OOK INTERESSANT: Bearman blij met erkenning van Hamilton: "Een heel trots moment"

Sainz nog niet 100%

Dat de Spanjaard na twee weken herstel alweer denkt aan een race, zegt genoeg over de manier waarop Sainz aan het herstellen is en hoe de medische wereld zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. "Zal ik 100 procent zijn? Zeker weten van niet. Dat is geen leugen. 100 procent zou namelijk betekenen dat ik tien dagen lang volop heb kunnen trainen en simulaties heb kunnen rijden. En dat heb ik de afgelopen 10 dagen niet gedaan, ik heb me alleen geconcentreerd op herstel." Toch durft de Spanjaard het nog niet aan om te stellen dat hij zaterdag en zondag ook in actie gaat komen. "Maar zal ik fit zijn om te racen? Op het moment denk ik van wel. Ik zal zien hoe ik me morgen voel en dan een oordeel vellen."

Gerelateerd