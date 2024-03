Volgens Nico Hülkenberg is het optreden van Oliver Bearman in Djedda uitstekend geweest, toch vindt hij dat de jonge Brit wel eerst furore moet maken in de Formule 2, anders is al het goede werk in Saoedi-Arabië voor niets geweest.

Bearman werd in Djedda opgeroepen als vervanger van Carlos Sainz, die last had van een acute blindedarmontsteking. De Brit miste nipt Q3 en kwam tijdens de race als zevende over de streep in een Ferrari. Hoewel het als invaller toch wel een aardig prestatie was, stelt Hülkenberg in gesprek met Autosport.com dat hiermee vooral de kracht van de tweede auto van het veld is aangetoond.

Artikel gaat verder onder video

Debuut in tweede auto van het veld

Over de prestatie van Bearman is Hülkenberg duidelijk: "Ja, natuurlijk, zoals altijd, als je een kans krijgt, moet je die laten werken, en dat deed hij in Djedda voor de volle honderd procent." Toch plaats hij ook direct een kanttekening. "Hij zat tenslotte in de op één na beste auto en je ziet hoe krachtig en waardevol dat is en wat voor verschil dat maakt. Dus in een zekere zin is dat wel wat lastig voor de anderen in het middenveld om dat te zien, maar zo is het nu eenmaal."

Knallen in F2, anders is men je vergeten

The Hulk is van mening dat Bearman nu vooral niet moet dromen van de Formule 1. "Ik denk dat hij eerst een grote klus te klaren heeft in de Formule 2, want als hij het daar niet goed doet, is deze race in Djedda binnen twee dagen vergeten. Je weet hoe deze business werkt." Mocht Bearman daadwerkelijk volgend seizoen een stoeltje binnen de Formule 1 krijgen, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk een zitje bij Haas zijn. Het Amerikaanse team staat nauw in verband met Ferrari en teambaas Ayao Komatsu is gecharmeerd van de 18-jarige Bearman.

Gerelateerd