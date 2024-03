Na het vallen van de vlag voor de tweede vrije training stond Charles Leclerc met een 1:17.277 bovenaan. De Monegask is zelf ook wel wat verrast, maar het tempo lijkt er goed in te zitten. Leclerc vermoedt dat Red Bull nog wel wat achter de hand heeft, maar stelt tegelijkertijd dat dit weekend weleens de beste kans van Ferrari kan zijn.

De Scuderia is afgelopen twee seizoenen vooral snel gebleken tijdens de kwalificatie, maar legde het vaak af tijdens de races. Daar is met de SF-24 wel wat verschil in gekomen en de longsruns van het duo van Ferrari zag er ook hoopvol uit voor het team uit Maranello. Toch zal het eerst neerkomen op de kwalificatie, want met een pole position wordt het spelletje een stuk makkelijker. Helmut Marko gaf eerder al aan dat Red Bull Racing nog op zoek is naar de juiste afstelling en dat biedt kansen voor Ferrari.

Positieve start

Tegenover Sky Sports F1 blikt Leclerc terug op zijn vrijdag op het Albert Park Circuit: "Het voelt nu erg goed. We hebben een positieve start van het weekend gehad. Dat begon in de eerste ronde van de eerste training tot aan de laatste ronde in VT2. Dus dat is een hele goede start, maar we moeten nog hard werken omdat ik verwacht dat we nog wel een aantal verrassingen gaan zien."

Toch rekent de Monegask zich nog lang niet rijk: "Er is voor ons eigenlijk geen reden om er vanuit te gaan dat we morgen ook voor de rest staan. Er is nog steeds ruimte voor verbetering. Onze raceruns waren ook best wel goed en dat is bemoedigend, maar laten we er vooral hard aan blijven werken."

Red Bull zal er staan

Leclerc was uiteindelijk ruim drie tienden sneller en dan zijn collega uit Nederland en op de vraag of hij wellicht de pole position kan pakken, reageert hij: "We zijn erg snel, dus daar genieten we van, maar we moeten echt nog maar zien of dat morgen ook zo is. Ik zou zeggen dat er beter voor staan dan tijdens de eerste twee races. Daar moet ik wel bij zeggen dat Red Bull nog niet aan het pushen was, dus we moeten zien waar hun potentie ligt. Ik denk dat ze nog wel voor op ons liggen, maar ik denk wel dat we onze best kans hier hebben."

