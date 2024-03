Volgens dr. Helmut Marko zit Red Bull Racing na de eerste twee trainingen in Melbourne op de goede weg, maar moet de juiste afstelling nog wel worden gevonden.

De openingsessies in Australië zitten erop en Lando Norris was tijdens de eerste training met een 1:18.564 uiteindelijk de snelste coureur. Die eer had Charles Leclerc in de tweede oefensessie, waarin de Monegask met een 1:17.277 bovenaan terug te vinden was. Max Verstappen kende geen vlekkeloze vrijdag in Melbourne en wist tot tweemaal toe, als tweede te eindigen.

Afstelling

In gesprek met Sky Deutschland blikt Marko terug op de vrijdag van Red Bull Racing in Australië: "We moeten er nog een schepje bovenop doen. De auto is zeker niet slecht, maar Leclerc heeft een tempo neergelegd waardoor we nog wat moeten gaan finetunen." Ook ziet Marko dat het reglement zijn werk doet: "Over het algemeen moet je zeggen dat het veld nu echt wordt samengedrukt."

Gesleutel aan RB20 van Verstappen

Het duurde even voordat Verstappen tijdens de tweede training de baan op werd gestuurd. "Hij had een kerbstone geraakt en door dat contact is er relatief veel schade ontstaan. Daardoor is hij later naar buiten gereden en hebben we waardevolle tijd verloren." Marko geeft dan ook toe dat hij zich een iets betere sessie had voorgesteld, toch stelt hij tegelijkertijd dat er geen nood aan de man is. Het team zit namelijk wel op de goede richting qua afstelling.

Concurrentie reed met vol vermogen

Leclerc topte uiteindelijk de tweede oefensessie, maar vooral de afstand tot nummer twee Verstappen was opvallend. Het gat was bijna vier tienden, maar ook daar maakt Marko zich geen zorgen over. "Ik geloof dat Ferrari de motoren open heeft gezet tijdens hun kwalificatiesimulatie. Dat hebben wij niet gedaan."

