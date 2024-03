Leclerc troeft Verstappen af tijdens tweede training in Australië, Aston Martin maakt indruk

De tweede vrije training van de F1 Grand Prix van Australië is op P1 afgesloten door Charles Leclerc, voor Max Verstappen en Carlos Sainz. De Monegask begint zo net zoals Lando Norris eerder op de vrijdag op een goede manier aan het derde raceweekend van 2024 in de koningsklasse.

In de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) werd de eerste vrije training op P1 afgesloten door Lando Norris, voor Verstappen en George Russell. Veel coureurs hadden echter, ondanks prima weersomstandigheden, problemen met de baan en de set-up van de auto. Onder meer Fernando Alonso en Valtteri Bottas hadden uitstapjes, terwijl veel coureurs ook vroegen om controles bij hun vloer. De stevige crash van Alexander Albon was echter de climax van de eerste sessie van dit weekend. De coureur van Williams had zoveel schade veroorzaakt, dat hij tijdens de tweede vrije training niet mee kon doen. De tweede training van het weekend vond, vanaf 06:00 uur tot 07:00 uur (Nederlandse tijd) plaats in droge en zonnige omstandigheden met twintig graden Celsius.

Sargeant spint, Verstappen mist eerste twintig minuten van VT2

Zonder Albon begonnen de negentien andere coureurs aan de tweede vrije training, een sessie waarin de wind flink was toegenomen. Bottas, Esteban Ocon en Zhou Guanyu gingen als eerste naar buiten, gevolg door de rest van het veld. De harde band was niet populair op vrijdag, iets wat ook bleek tijdens VT2. De coureurs gingen, net zoals tijdens VT1, op de medium band naar buiten. Het lijkt erop dat de harde band dit weekend wordt gespaard voor de race en de medium band gebruikt wordt tijdens de trainingen.

Wederom hadden de coureurs het lastig met de baan, waarbij onder meer Logan Sargeant een spin meemaakte. Daarnaast maakte Verstappen de eerste twintig minuten van de sessie niet mee omdat er werd gewerkt aan de vloer van zijn auto. Na de eerste twintig minuten in VT2 was het Leclerc met een 1.17.936 op P1, voor Lando Norris op 0.265 seconden en Sainz op 0.371 seconden. Met elf rondjes was Pierre Gasly degene die tijdens de eerste twintig minuten het langst op de baan te vinden was.

Another unhappy spectator this afternoon 😖



Max Verstappen is also yet to venture out - his car is being fixed after damaging the floor in FP1#AusGP pic.twitter.com/wcexRHbV3x — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

Leclerc maakt indruk

Na de eerste twintig minuten waren Sergio Pérez, Lance Stroll en Fernando Alonso de eerste drie coureurs die op de soft band in VT2 naar buiten gingen. In deze fase was ook Verstappen voor het eerst in de tweede vrije training op de baan te vinden nadat het team had gewerkt aan zijn vloer. Hij begon echter met runs op de medium band, terwijl de rest al bezig was met runs op de soft band. In het tweede gedeelte van de sessie begonnen de coureurs wel wat comfortabeler te worden met hun auto, waarbij het opviel dat er minder uitstapjes en klachten waren.

Look who it is 👋



Max Verstappen has joined us, with 35 minutes to go in the session#F1 #AusGP pic.twitter.com/sKUC9SqJgp — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

Na veertig minuten in de sessie was het Leclerc die op P1 stond met een 1.17.277 op de soft band, voor Sainz en Stroll. Verstappen stond op P6, terwijl het hoogste aantal rondjes met ingang van de slotfase van de sessie nog steeds op naam stond van Gasly met achttien rondjes.

Slotfase VT2

Bij het begin van de laatste twintig minuten van VT2 ging Verstappen voor het eerst naar buiten op de soft band, nadat hij zijn run op de medium band had gedaan. Tijdens de slotfase van de sessie zagen we zowel de soft als medium band in actie. Veel fouten of uitstapjes waren er in de slotfase niet, waardoor de coureurs rustig hun long runs konden rijden en data konden verzamelen die de teams een beeld geeft van de race pace voor zondag.

Het gevolg was dat de tijden niet meer sneller werden en de stand eigenlijk amper meer veranderde. Charles Leclerc sloot op P1 af met een 1.17.277, voor Verstappen - die op de soft band in de slotfase nog naar P2 ging met een 1.17.658 - en Sainz. De Spanjaard eindigde op 0.430 seconden van zijn teamgenoot. Stroll en Alonso maakten de top vijf af. Het hoogste aantal rondjes in VT2 kwam op naam van Gasly met 32 rondjes.

