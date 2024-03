Een bizarre situatie lijkt zich voor te doen bij Williams, dat tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Australië te maken kreeg met een stevige crash van Alexander Albon. De voormalig coureur van Red Bull Racing lijkt met deze crash een groot probleem te hebben veroorzaakt voor het team.

Williams sloot VT1 af op P12 met Albon en P14 met Logan Sargeant, maar zag Albon dus wel crashen. De coureur verloor met nog twintig minuten te gaan in de sessie de controle over het stuur nadat hij met zijn Williams te enthousiast over de kerbs was gegaan. Het gevolg: een botsing met de muur op hoge snelheid en veel schade aan het chassis. Door deze schade kon Albon niet meedoen aan de tweede vrije training, die Sargeant op zijn beurt afsloot op P13. Tegenover Motorsport.com laat James Vowles, teambaas van Williams, weten wat de schade is. "Het was een behoorlijk groot ongeluk. De motor is beschadigd, de versnellingsbak is in tweeën gespleten en het chassis is beschadigd. Het is het ergste wat je had kunnen meemaken." Williams heeft hierdoor een probleem.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris blijft Verstappen voor tijdens eerste training in Australië, stevige crash Albon

Moet Williams kiezen?

Williams heeft namelijk geen reservechassis meegenomen naar Melbourne, iets wat teams normaal wel doen. "We hebben hier geen derde chassis, dat klopt. Dus nu is het alleen nog maar de vraag of we deze kunnen repareren. We hebben reparatiekits, in principe ben ik daar nog niet zeker van, want het is een zeer ernstig ongeluk en met wat er aan de [rechter] voorkant is gebeurd", zo maakt Vowles duidelijk. Hierdoor moet het Britse team het dus doen met twee chassis, waardoor elke schade aan een chassis einde raceweekend kan betekenen voor een coureur van Williams. Of de schade aan het chassis van Albon zo groot is, is nog niet duidelijk. Toch was de impact stevig en kan het, zeker zoals Vowles het schetst, zomaar zo zijn dat Williams hierdoor tijdens de kwalificatie en race maar met een enkele auto in actie kan komen. Vervolgens is dan de vraag: wie krijgt de nog bruikbare chassis: Sargeant of Albon?

Sargeant of Albon?

Albon versloeg vorig jaar Sargeant met 22-0 tijdens de kwalificaties, terwijl hij Sargeant met 19-2 versloeg op zondag. In 2024 is het tot nu toe niet anders, met een 2-0 voorsprong voor Albon op zowel zaterdag als zondag. Oftewel: als Williams punten wil scoren, dan lijkt die kans - hoe klein dan ook - het grootst en meest realistisch te zijn met Albon. Het probleem is: het chassis van Albon is kapot en niet die van Sargeant. Hierdoor zou Sargeant, die zelf niks fout heeft gedaan, gestraft worden voor iets wat Albon zelf heeft gecreëerd mocht Williams ervoor kiezen om Albon in de overgebleven auto te zetten. Moreel gezien is het niet de juiste keuze, maar sportief gezien wel.

OOK INTERESSANT: Verstappen, Alonso, Hamilton en Norris beschadigen vloer, Albon moet VT2 missen in Australië

Vowles stelt dat elk punt telt en dat Albon in de auto zetten met het werkende chassis een realistisch scenario is, mocht deze beslissing gemaakt moeten worden. "Eén punt hier zal het verschil maken tussen de zesde en de tiende plaats in het kampioenschap, zo simpel is het. Het hangt er gewoon vanaf. Ik wil zien hoe VT2 is, ik wil zien hoe de auto presteert. Ik wil ook zien welke opties we hier hebben qua chassis."

Gerelateerd