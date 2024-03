Valtteri Bottas, in het verleden coureur van Mercedes en teamgenoot van Lewis Hamilton, ziet Max Verstappen niet vertrekken bij Red Bull Racing om naar de Silver Arrows te gaan. Toch denkt de Fin wel dat hij wordt geaccepteerd binnen het team als hij zou komen, ondanks het controversiële seizoen 2021 en gewoon welkom geheten zou worden.

Verstappen heeft dit tijdperk in F1 veel succes gekend met Red Bull Racing, met twee dominante seizoenen in 2022 en 2023 en een dominant begin van 2024 met een Grand Slam in Bahrein en een zege in Saoedi-Arabië. Komend weekend gaat de Nederlander op voor zijn tiende zege achter elkaar, wat een record zou zijn. Vorig jaar won de Nederlander namelijk ook al tien races op rij. Toch gaat het bij Red Bull momenteel meer over de beschuldigingen aan het adres van teambaas Christian Horner en de toekomst van hem, Adrian Newey, Helmut Marko en Verstappen zelf, die dankzij het lekken van een clausule in het contract van de Nederlander de afgelopen weken in verband werd gebracht met Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen heeft geen trek in overstap naar Mercedes: "Ik ben gelukkig bij dit team"

Bottas ziet Verstappen niet vertrekken

Tegenover onder meer Crash.net zegt Bottas dat hij niet ziet waarom Verstappen momenteel weg zou gaan bij Red Bull, dat het tijdperk domineert en waarschijnlijk in 2025 ook nog de grote favoriet zal zijn voordat er in 2026 nieuwe reglementen komen. Volgens Bottas doet Verstappen er tot die tijd verstandig aan bij Red Bull te blijven. "Ik zou persoonlijk niet inzien waarom hij Red Bull Racing zou willen verlaten, omdat de RB20 duidelijk de snelste auto op de grid is."

OOK INTERESSANT: Verstappen over toekomst bij Red Bull: "Sleutelfiguren binnen het team behouden"

Verstappen bij Mercedes mogelijk

Ondanks dat Bottas denkt dat het niet komt van een overstap van Verstappen naar Mercedes, denkt de Fin wel dat hij welkom zou zijn bij Mercedes. Volgens Bottas heeft het seizoen 2021 hier niet veel aan veranderd. "Ik denk het niet, want uiteindelijk is het racen, het is zware competitie. Dat is F1, dat is normaal. Er is altijd rivaliteit, maar ik denk niet dat hij ergens bruggen heeft verbrand en ik denk dat elk team hem zou willen." Teambaas Toto Wolff heeft dit ook al laten doorschemeren de afgelopen weken, waarbij de Oostenrijker onder meer zei de Nederlander 'graag' aan zijn team toe te willen voegen. Of het hier ooit van gaat komen, zal afhangen van hoe de situatie binnen Red Bull Racing zich gaat ontwikkelen.

Gerelateerd