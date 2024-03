Susie Wolff kwam donderdag met het nieuws dat ze, vanwege de statements en het onderzoek naar haar en Mercedes-teambaas Toto Wolff afgelopen december vanwege geruchten over belangenverstrengeling, naar de rechter stapt en een klacht indient tegen de FIA. Lewis Hamilton steunt haar en haalt uit naar het autosportorgaan.

Tegenover onder meer The Athletic zegt Hamilton dat hij Susie Wolff steunt na haar juridische stappen die ze onderneemt tegen de FIA. Volgens Hamilton zijn de problemen achter de schermen groot. "Er is een gebrek aan het nemen van verantwoordelijkheid binnen deze sport, binnen de FIA. Er gebeuren veel dingen achter gesloten deuren, er is geen transparantie en geen verantwoording, terwijl we dat allemaal nodig hebben. Ook de fans. Hoe kan je de sport op deze manier vertrouwen?’’

Hamilton hoopt op verandering

Hamilton hoopt dat de rechtszaak die Susie Wolff heeft aangespannen voor verandering gaat zorgen. "Hopelijk zorgt het standpunt dat zij nu inneemt voor een verandering en een positieve impact, zeker voor vrouwen. Deze sport wordt nog steeds gedomineerd door mannen. We leven in een tijd waarin je als vrouw een klacht indient, je wordt ontslagen. Dat is een vreselijk verhaal om richting de wereld te projecteren, zeker als we praten over inclusiviteit in de sport.”

Hamilton trots

Hamilton kan niet duidelijk genoeg zijn over hoe trots hij is op de vrouw van Toto Wolff, teambaas van Mercedes. "Ik ben ongelooflijk trots op haar. Ik vind haar heel moedig en in een wereld waar mensen vaak het zwijgen wordt opgelegd, is het een geweldige boodschap dat zij nu opstaat." Wat het resultaat gaat zijn van het onderzoek is natuurlijk nog afwachten.

