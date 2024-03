Voor zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton is het tijd geworden om zich uit te laten over de oorlog in Israël en Gaza. De Brit is van mening dat het nu genoeg is en roept op tot een staakt-het-vuren.

Hamilton heeft zich in het verleden al vaker uitgelaten over mensenrechten en dan met name het opkomen voor minderheden. Toch is het saillant, want de FIA heeft sinds vorig jaar de coureurs verboden om politiek uitingen te doen. Wel is het hierbij belangrijk om aan te stippen dat deze regel geldt tijdens het raceweekend. Daarbij staat het de coureurs vrij om zich uit te spreken via social media, als ze daar naar gevraagd worden.

Staakt-het-vuren nu

Op Instagram laat de Mercedes-coureur weten: "Ik stuur mijn liefde en steun naar alle mensen in Palestina die in deze heilige tijd geconfronteerd worden met gevaar, verlies en hartzeer. In een maand die voor zovelen in de regio heilig is, moeten we blijven oproepen tot een permanent staakt-het-vuren en de terugkeer van gijzelaars, zodat families samen kunnen zijn en vrij van de constante dreiging van vernietiging en geweld. Staakt-het-vuren nu."

De Brit deelde daarnaast een foto van 'Save the Children' met daarop de pijnlijke statistieken uit de lopende oorlog. Daniel Ricciardo steunt datzelfde goede doel en zal daarom dit weekend racen met een speciale helm, ontworpen door een fan. De helm wordt na de race in Australië geveild voor het goede doel.

