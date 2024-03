Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, gaat met zijn team in Melbourne een 'agressieve aanpak' hanteren. Het derde raceweekend van 2024, met de F1 Grand Prix van Australië als climax, moet op die manier de eerste zege van het seizoen gaan opleveren.

Ferrari heeft het tot nu toe in 2024 moeten doen met twee keer een derde plaats achter de dominante Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez. Carlos Sainz werd derde in Bahrein, terwijl Charles Leclerc derde werd in Saoedi-Arabië. Het Italiaanse team staat tweede bij de constructeurs en kan tijdens de kwalificatie en de race als enige tot nu toe in 2024 Red Bull, en dan vooral Pérez, een beetje uitdagen. De vraag is of het team in Melbourne komend weekend weer een stap kan zetten, waarbij nu al wel geconcludeerd kan worden dat de race pace een stuk beter en stabieler is dan vorig jaar.

Agressieve aanpak Ferrari

In de preview van Ferrari blikt Vasseur vooruit op het raceweekend in Australië, dat in de nacht van donderdag op vrijdag (02:30 uur Nederlandse tijd) begint. "Na een druk begin van het seizoen met opeenvolgende races in Bahrein en Saoedi-Arabië, hebben we nu de langste reis van het jaar naar Australië gemaakt. Het Albert Park Circuit is een favoriet bij de coureurs en waar Ferrari altijd veel steun heeft genoten. We zijn van plan een agressieve aanpak te hanteren met als doel druk uit te oefenen op het team dat de eerste twee races heeft gewonnen [Red Bull]."

Verwachtingen Ferrari

Komend weekend is de Formule 1 dus in Melbourne voor het derde raceweekend van 2024. Volgens Vasseur zullen de verhoudingen ongeveer hetzelfde zijn als in Djedda het geval was. "We verwachten dat we vooraan zullen staan op dit circuit. De rangorde zal ongeveer gelijk zijn als die we in Jeddah hebben gezien." Dit zou betekenen dat Verstappen weer boven iedereen uit gaat stijgen, met Red Bull en Ferrari als snelste teams. McLaren en Mercedes dan daarachter, met Aston Martin en Haas als snelste teams van de teams buiten de top vier. De middenmoot met Stake F1 Team, Visa Cash App RB, Williams en Alpine zal vervolgens met elkaar om de plekken buiten de punten moeten strijden, uitgaande van een race zonder incidenten en veel uitvalbeurten natuurlijk.

